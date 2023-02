2.28 milyong commuter, maaapektuhan ng tigil-pasada

Nanawagan ang commuter groups na Komyut at Move Metro Manila sa Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na pag-aralan muli ang PUV Modernization Program at suspendihin ang implementasyon nito.

Ayon sa Komyut, nasa 2.28 milyong commuter ang maaapektuhan ng tigil-pasada ng mga jeep at UV Express sa susunod na linggo.

Ayon kay Toix Cerna ng Komyut, hindi lang isang linggo ang magiging kalbaryo ng mga komyuter kundi araw-araw kung matuloy nag tigil-pasada ng mga operator na hindi dumaan sa industry consolidation.

June 30 ang deadline na ibinigay ng LTFRB para makasama sa mga kooperatiba o korporasyon ang mga operator.

“Mas gugustuhin ng asosasyon na mas kaunti ang members nila sa isang ruta para puno agad ang sasakyan at malaki ang kita kada miyembro. Hindi ito pabor sa [komyuter]. Marami sa commuters ang mawawalan ng sasakyan."

"Itong krisis na ito, pandemic level, 50 percent lang ang capacity ng sasakyan. Halos kalahati ang nabawas sa suplay noong pandemic. Ganito rin pagdating ng deadlines na ‘yan,” ani Cerna.

Panawagan ng mga grupo ng commuters, bigyan ng insentibo ang mga operator na bibili ng modern jeep at tanggalin ang mandatory na pagsali sa kooperatiba at korporasyon.

“Para magmodernize, kailangan ba ng coop o korporasyon? Aalisin mo ang individual franchise holder. ‘Yong franchise mo hindi sa iyo, sa coop 'yan… Kung ayaw nila sa leadership ng presidente, pag nag-withdraw sila, wala silang hanapbuhay kasi one route, one application,” ayon kay Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection.

Tinanggihan naman ng grupong MANIBELA ang apelang dayalogo ni Transport Secretary Jaime Bautista kasunod ng anunsyo ng transport group na tigil-pasada sa susunod na linggo.

Ayon kay MANIBELA Chairman Mar Valbuena, itututuloy na nila ang tigil-pasada sa kabila ng hamon mula sa ibang transport group na wala itong magiging epekto sa pampublikong transportasyon.

Para kay Valbuena, dapat nang itigil o suspendihin ng DOTr ang pagpapatupad sa PUV Modernization Program kung sinsero umano ang kagawaran para pakinggan ang kanilang hinaing.

“Wala munang dayalogo! I will stand on my ground. Itutuloy na lang namin ito! Subukan po natin sa Lunes. Subukan natin ng isang linggo nang magkaalaman po ito! ‘Yong pag-scrap kung hindi mangyayari, wala talagang mangyayari,” ayon kay Valbuena.

Nasa 100,000 units na ng jeepney at UV Express sa buong bansa ang inaasahang lalahok sa tigil-pasada sa Marso 6 hanggang Marso 12, ayon sa MANIBELA.