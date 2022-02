Presidential bets idiniin ang kahalahagan ng mga debate

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpatutsada ang mga presidential candidate sa katunggali nilang si Bongbong Marcos na no-show sa debateng inorganisa ng CNN Philippines noong Linggo.

"'Yung number 1 ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times... Kailangan kaya mong masagot kung ano 'yung issues laban sa yo. Hindi ka magtatago," ani Leni Robredo.

"Aba ay napakaimportante nito. Dapat nandito 'yung isang kasama namin. Bakit hindi pumunta dito?" ani Leody de Guzman.

"Gusto mo ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan, anong magagawa para sa 'yong kampanya?" ani Isko Moreno.

"Salamat at may mga debate, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang pangangailangan ng bagong sistema sa politika." ani Norberto Gonzales.

"Level ang playing field, walang tutor, walang script, pati cellphone, pinagbawal niyo pa, walang makakapag-Google," ani Ping Lacson.

Tinanong ang mga kandidato kung gaano kabilis madadama ng mga Pilipino ang pagbabago kapag naupo na sila sa puwesto.

"Unang buwan, pangatlong buwan, pangatlong buwan sa aking pagseserbisyo, pine-prepare ko na plano ko sa pagpapatayo ng mega prison, dahil gusto ko makita sa kulungan mga kawatan sa gobyerno," ani Manny Pacquiao.

"Sa unang araw po ng panungkulan bilang pangulo, ang aking executive order na ipapasa ay full disclosure, meaning to say, lahat ng government offices and instrumentalities, ire-require to make public lahat ng transactions," ani Robredo.

Si Marcos ay nasa kampanya sa Pangasinan na isa sa kanyang mga balwarte sa norte habang nakasalang sa debate ang kaniyang mga kalaban.

Hindi ito ang huling paghaharap ng mga kandidato dahil sa March 19, muli silang magsasama-sama para sa debate na sponsored ng Comelec.

—Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News