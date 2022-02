SOUTH KOREA – Sinalubong ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang mga Pinoy EPS (Employment Permit System) worker sa pamamagitan ng virtual 3-part Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS na “Labor Seminar Para sa Mga Bagong EPS Workers” noong February 20, 2022. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para sa maayos na pagtatrabaho ng mga kababayan sa tulong ng Embahada, POLO-OWWA Seoul sa mga bago at returning Pinoy workers sa South Korea.

Mga dumalo sa virtual 3-part Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS para sa EPS Pinoy workers sa South Korea

Ayon pa sa Embahada, 331 Pinoy EPS workers na ang nakapasok sa South Korea simula pa noong December 2021.

“We have taken special care in designing this pioneering modular PAOS to respond to your needs. We hope that through this 3-part seminar, the Embassy will be able to assist you in planning your productive employment as EPS workers, in fulfilling your dreams and that of your family, learning new skills, and maintaining healthy relations with your family, your co-workers, and your new community,” ani Ambassador Theresa Dizon-De Vega.

Ibinahagi naman sa Pinoy workers sa unang bahagi ng PAOS ang iba-ibang serbisyo ng consular, labor at OWWA at overview ng employment terms and conditions para sa EPS workers kung saan nagbahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman ang dalawang Pinoy EPS workers bilang guest resource persons na sina Mr. Jhumar Tablatin and Mr. Ernie Docot. Ibinahagi rin nina Tablatin at Docot sa mga bagong dating na kababayan kung paano magtrabaho at mamuhay ng produktibo sa bansa.

Ginanap ang ikalawang bahagi ng virtual PAOS noong February 27, 2022 kung saan tinalakay ang Korean labor laws kabilang ang pagko-compute ng suweldo, oras ng pagtatrabaho, social insurance at mga benepisyo at mga support service na puwedeng mapakinabangan ng foreign workers sa South Korea mula sa iba-ibang ahensiya ng gobyerno at migrant centers.

Patuloy ang programa ng Embahada para sa pagsuporta at pagtulong sa mga manggagawang Pinoy sa bansa.