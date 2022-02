Members of the Metro Manila Development Authority collect dismantled campaign posters and tarpaulins at the MMDA satellite office in Sta. Mesa, Manila during the ongoing "Oplan Baklas" on Feb. 18, 2022. ABS-CBN News

MAYNILA — Sinabi ni Department of Environment and Natural Resources officer-in-charge Secretary Jim Sampulna na hindi dapat iboto ang mga kandidatong hindi makakalikasan.

Kinondena niya ang pagkakabit ng campaign posters sa mga puno na karaniwang ginagawa ng mga pulitko at kanilang mga taga-suporta tuwing campaign period.

“'Yung ating mga pulitiko lalo na sa probinsiya, pinapako po ‘yong kanilang mga poster at mga tarpaulin sa kahoy. May buhay ‘yan. Ikaw kaya pakuan ko kung 'di ka masaktan?” ani Sampulna.

Paliwanag niya, makaapekto sa paglaki ng puno o halaman ang pagpapako ng posters dahil maaaring masira ang balat nito.

Bagamat sinabi niyang nirerespeto niya ang kalayaang pumili ng mga botante, hinihimok pa rin niya ang mga ito na kilatisin kung sino sa mga kandidato ang pro-environment, base sa kanilang mga plataporma.

Sa kaniyang pananatili sa DENR, mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Sampulan ang pagpapatuloy ng mga nasimulang programa ng dating kalihim na si Roy Cimatu.

Kabilang dito ang Manila Bay at Boracay rehabilitation program na balak ding gawin sa ibang sikat na beach destinations tulad ng Coron at El Nido sa Palawan, Panglao, Puerto Galera, at Siargao.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC