Mga protesta laban sa Russian invasion sa Ukraine, sumiklab sa Europa

LONDON - Sumiklab ang rally sa iba-ibang bahagi ng Europa bilang pagsuporta sa mga Ukrainian na naiipit ngayon sa giyera at paghingi ng suporta sa western powers na dagdagan ang tulong. Nakiisa sa protesta ang ilang Pilipino na kinondena ang marahas na pag-atake ng Russia.

Pinauulanan ng Russia ng missile ang Ukraine, partikular sa kabisera nilang Kyiv nitong nakaraang mga araw. Bilang ganti, nagpaulan naman ng sanction ang ilang bansa gaya ng UK laban sa Russia, tulad ng pag-freeze ng assets ng major Russian banks, maging ang oligarchs o mga Russian billionaires na kaalyado ni Russian President Vladimir Putin na may mga negosyo at aria-arian sa UK at paghinto sa hi-tech exports.

Nauna nang hiningi ni UK Prime Minister Boris Johnson sa G7 leaders na tanggalin ang Russia sa SWIFT global payment system para mapilay ang ekonomiya nito at tinugunan naman ito ng European Union.

Pero para sa ilang raliyista hindi pa ito sapat. Kulang anila ang ngipin ng economic sanctions at mas gusto nila na palakasin ang military support sa Ukraine.

Karamihan sa mga nagprotesta sa London ay mga Ukrainian na ninirahan sa UK, may Russians at ibang lahi rin na tumutuligsa sa aksyon ni President Vladimir Putin.

“I just want peace. We all want peace. Stand with Ukraine, don’t turn a blind eye, because you will be next. Someone else will be next,” sabi ni Ksenia, Ukrainian sa London.

IRELAND

Sa Dublin, daan-daan ang dumagsa sa harap ng General Post Office. Hinihiling nila na tulungan ng International community ang Ukraine. Nakiisa rin sa rally ang ilang Pilipino na tumutuligsa sa Russian invasion.

ITALY

Sa Bologna, Italy napuno ang Piazza Maggiore ng mga nakikiisa sa Ukraine, sigaw nila ay kapayapaan!

Sa Venice at Modena, nagpahiwatig din ng kanilang pagtutol sa giyera at nanalanging ng kaligtasan sa mga mamamayan ng Ukraine.

Samantala nanawagan naman ang Migrante Bologna Chapter sa DFA ng agarang tulong para sa mga OFW sa Ukraine na naipit sa kaguluhan.

“Nananawagan din kami sa DFA na tugunan ang pangangailangan ng ating kababayan para sa kanilang kaligtasan at bigyan ng pinansyal na tulong,” sabi ni Rhodney Passion, Migrante Bologna Chapter.

POLAND

Sa Poland, sinundo mismo ni DFA Secretary Teodoro Locsin, Jr. ang 13 OFW mula sa Lviv, Ukraine na nakatawid na sa border ng Poland. Sabi ni Locsin walang iiwanang Pinoy pero ‘di rin pipilitin ang ayaw umalis.

SI Secretary Locsin kasama ang 13 evacuated Filipinos sa border ng Poland at Ukraine (DFA Photo by Asec. J. Ledda)

Habang dito sa London ang ilang Ukrainian na nakatakas sa giyera ay dumiretso sa protesta.

