HONG KONG – Umapela ang Philippine Consulate General (PCG) to Hong Kong sa Filcom na manatili sa kanilang mga tahanan at magdoble ingat kung nasa labas. Bunsod ito ng mabilis na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 infection sa siyudad.

Base sa official data at tala ng local media, pumalo sa bagong record na 26,026 ang new COVID-19 cases noong Linggo, February 27 kumpara sa 6,067 cases noong February 20, 2022, Linggo.

Paalala ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa mga kababayan na bukas ang kanilang tanggapan sa essential services pero dapat ding ikonsidera ang pagapapaliban sa non-urgent transactions bilang pag-iwas sa virus.

Hinikayat ng PCG-HK ang mga kababayang nagpositibo sa virus na tumawag sa 1836 115 at mag-antabay sa instructions ng Center for Health Protection o CHP. Ang mga nakararanas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga at heavy chest pressure, maaari namang tumawag sa 999. At sa lahat ng emergency concers, tumawag sa 24/7 PCG Hotline 9155 4023.

Umabot na sa 171,314 ang bilang ng COVID-19 cases sa Hong Kong kung saan 13,232 na ang gumaling at 659 na ang nasawi sa pinakahuling tala ng Worldometer as of February 28, 2022, 08:51 GMT.