Patay ang isang 79-anyos na lalaki matapos ma-trap sa nasusunog niyang bahay sa Calabanga, Camarines Sur, madaling araw ng Lunes.

Ayon kay Fire Senior Inspector Jeremias Mota Jr., municipal fire marshal ng Bureau of Fire Protection-Calabanga, mag-isa lang sa bahay sa Barangay Manguiring ang biktima nang mangyari ang sunog bandang alas-4 ng umaga.

Madali umanong natupok ang bahay dahil gawa ito sa light materials.

"Pagdating po namin sa area, naapula na 'yung apoy kasi nag bucket relay yung mga residente," ani Mota.

Aniya, hindi raw alam ng mga residente at mga kaanak na nasa loob ng bahay ang biktima.

"Kasi ang akala nila, nasa labas si lolo. Kasi 'pag madaling araw daw, nagkakape na daw 'yan sa labas at tinitingnan yung mga alagang manok. And during the investigation, nakakita nga talaga kami ng cup sa labas ng pintuan. 'Yung cadaver naman ni lolo malapit ng makalabas sa pinto. Siguro inabutan siya ng usok. Na-suffocate na siya ng usok bago siya masunog," ani Mota.

"Sabi ng kaanak, baka raw pumasok ng bahay si lolo nang makitang nasusunog yung bahay para kunin yung cash assistance na binigay ng LGU kaya lang di na nakalabas," dagdag niya.

Posible umanong nagsimula ang apoy sa pinakulong tubig ng biktima sa kusina.

Ito ang pinakaunang sunog na naitala sa bayan ngayong taon.

Muling nagpaalala ang BFP na maging alerto at maingat lalo na sa mga bagay na posibleng pagmulan ng apoy.

Nakatakda sa Martes, Marso 1, ang nationwide kick-off ng BFP sa taunang Fire Prevention Month.

—Ulat ni Karren Canon

