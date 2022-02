IRR ng Department of Migrant Workers tinalakay sa Dubai

DUBAI – Umaasa si Leonora Dano na makakatulong ang bagong tatag na Department of Migrant Workers sa paghahanap sa kanyang dalawang kamag-anak na nahuli habang nangingisda sa territorial waters ng Eritrea noong May 2017.

“Hindi ko po nalalaman kung nasaan at sino ang nakahuli sa kanila, sana po matulungan ako ng gobyerno na sana mahanap,” saad ni Leonora Dano, kamag-anak ng OFW na nawawala.

Matapos mai-report ng News bureau umaksyon ang Philippine Consulate General sa Jeddah at Philippine Embassy sa Egypt, pero hanggang ngayon wala pang update. Isa lamang ito sa mga kaso ng mga OFW na inaasahang agarang matutugunan ng bagong tatag na Department of Migrant Workers (DMW).

Kamakailan nagpulong ang Labor attaches sa Gitnang-Silangan at ilan sa Europa para sa Regional POLO conference para pag-usapan ang proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Isa sa mga highlight ng conference ang pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng DMW na siyang mamahala sa mahigit dalawang milyong OFWs sa buong mundo.

“The Department of Migrant Workers is an agency created purposely to focus on the needs and the interest of our OFWs,” pahayag ni Secretary Silvestre Bello III, Department of Labor and Employment (DOLE).

Kapag nailatag na ang IRR ng DMW, inaasahang magiging fully operational ito sa 2023.

Sa ilalim ng DMW pag-iisahin ang iba-ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa mga OFW. Kasama sa ahensyang pagsasamahin at isasailalim sa DMW ang POEA, OWWA, POLO na nasa ilalim ngayon ng DOLE, International Labor Affairs Bureau (ILAB) sa ilalim ng DOLE, National Reintegration Center for OFWs (NRCO) sa ilalim ngayon ng OWWA, National Maritime Polytechnic (NMP) ng DOLE, Office of the Undersecretary for Migrant Worker’s Affairs (OUMWA) ng DFA at International Social Services Office (ISSO) ng DSWD.

Bukod sa magkakaroon ng sariling pondo ang DMW, mas mapapabilis ang serbisyo sa mga OFW.

“Sa ngayon ang POEA ay meron lang tatlong regional offices, pero under the DMW lahat po ng regional offices, lahat ng 17 or 18 regions will benefit from this. Ibig sabihin kapag may reklamo ang isang OFW doon na po sila magrereklamo sa kani-kanilang mga region,” saad ni Bernard Olalia, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration.

Layon din ng DMW ang pagtatag ng one-stop shop para sa mga OFW.

“Mas mapapabilis din ang pagpapa-approve ng iba’t ibang proseso para maibigay natin yung OEC na tinatawag ng ating OFWs para sa agaran nilang deployment, hindi na sila kinakailangan pang pumunta ng Manila para lang makapagproseso ng kanilang deployment papers,” dagdag ni Olalia.

Ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) ay magiging Migrant Workers Office (MWO) na. Para kay Bello ang pagtatag ng DMW ay bilang pasasalamat para sa mga OFW.

“Kung wala po kayo matagal nang lumubog ang ating bansa that is why we owe you so much. It is only fair that we see to it that the best service that you can get from your government will be afforded to all of you,” dagdag ni Bello.

Para naman sa mga OFW mahalaga rin na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpili ng mga taong iluluklok sa bagong DMW para sa mas epektibong serbisyo.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang-Silangan at Europa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

