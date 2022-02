Ilang Pinoy sa Ukraine di makatawid ng Poland border dahil sa curfew

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ilang Pilipino sa Ukraine ang hindi pa makarating sa border ng Poland kung saan naghihintay ang mga kinatawan ng Philippine government.

Bukod kasi sa barado pa rin ang mga kalsada at mahirap ang transportasyon, may mga ipinapatupad ding curfew na nagbabawal sa mga sibilyang lumabas ng bahay.

Noong Miyerkoles lang, naipasyal pa ng Pinoy nanny na si Jeni Lopez ang 5 taong gulang na alaga.

Pero ang dating tahimik na kalsadang ito ng Kyiv, war zone na ngayon dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia.

Kaliwa’t kanan ang pinsala dahil sa pambobomba, hindi lang sa mga military installation kundi pati sa mga residential areas.

Opisyal ng Ukrainian government ang employer ni Lopez. Pinakiusapan siyang manatili para samahan ang kanilang anak.

Pero hindi na niya kaya. Papalapit na raw kasi ang mga naririnig niyang putukan at pagsabog.

"I try to be calm, sana hindi matamaan dito sa bahay," aniya.

Tatlong Pinay naman na ilang araw sumilong sa subway ng Ukraine ang kausap ni Lopez. Ang plano, magkita-kita sila sa train station at bumiyahe papuntang Lviv sa Polish border, kung saan naghihintay ang mga kinatawan ng Philippine government.

Pero hindi sila makakilos dahil hindi pa inaalis ang curfew, kung saan mahigit 2 araw nang hindi pinapalabas ng bahay ang mga sibilyan sa Kyiv.

Aminado naman si Lopez na masakit sa kanyang iwan ang Ukraine.

"Para pong madudurog 'yung puso ko kasi dito na ko tumira nang 8 years, immigrant, resident na 'ko dito, parang second home ko na 'to. Napakaganda ng Ukraine, maraming magagandang places dito. I love the people kaya nasasaktan ako kasi nakikita ko lahat ng tao naghihirap," aniya.

Dalawampu't walong Pinoy pa ang inaasahang makalalabas ng Ukraine sa mga susunod na araw.

Pero bago ito, 6 na Pinoy na ang nakauwi at 13 ang nailikas.

Pero ang ibang Pinoy, desididong hindi umuwi.

"Eh ayaw nga po naming umuwi… Hahanap kami ng way na makalabas dito sa ibang border, tapos mag-stay lang muna hangga't hindi pa ok 'yung Ukraine. Tapos pag ok na babalik na po kami, hindi po kami uuwi talaga. Wala kaming trabaho diyan sa Pinas kung uuwi man kami. Marami pong pamilyang umaasa sa akin," ani Jolen Calunod, isang OFW.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News