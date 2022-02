Holdaper at menor de edad niyang kasama sa Makati, arestado

Watch more on iWantTFC

Arestado ang dalawang holdaper matapos maharang ng Makati City police sa Barangay San Lorenzo nitong Biyernes.

Kinilala ang mga suspek na sina alyas Robin, 30 taong gulang, at alyas Jerosso, 15-anyos.

Ayon sa report pauwi na sana mula sa trabaho ang biktima na si John nang harangin siya ng 2 holdaper sa bahagi ng Urban Street corner Amorsolo Street, Legaspi Village.

Wala namang nakuha sa biktima at agad itong nakatakbo upang makahingi ng tulong sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.

Agad namang nadakip ang mga suspek na nagpagala-gala pa sa barangay.

Nakuha mula kay alyas Robin ang isang baril habang kumpiskado rin ang dalang kutsilyo ng menor de edad na suspek.

Inihahanda na ang kasong robbery at Illegal possession of firearms and ammunitions in relation to Omnibus Election Code laban kay alyas Robin.