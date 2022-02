Dalawang mukha ng giyera: Mga Pinoy sa Ukraine at Russia

KYIV - Sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, apektado ang mga Pinoy hindi lang ang mga naiipit sa Ukraine kundi ang mga Pinoy sa Russia.

UKRAINE

Tulad na lang ni Guillen Rocher, papunta na sana siya sa ibang bansa pero dahil sa pagputok ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia naipit sa post office ng Kyiv ang kanyang passport.

Dahil dito hindi sya makatawid papuntang Poland. Ikinuwento ni Rocher sa Facebook post noong February 25 na pumupunta na lang sila ng ilang kaibigang Pinay sa shelter o subway station bago sumapit ang gabi.

Guillen Rocher, OFW sa Ukraine (Facebook/"THE EMPRESS")

“Paano ako tatawid sa Poland na wala akong passport? .‘Yun nga mamaya yun ang gagawin namin bago magdilim kasi kagabi dito pa kami sa apartment natulog. Pero mamayang gabi hapon pa lang pupunta na kami sa shelter yung shelter ang ibig sabihin nun ang shelter dito is yung Metro station. So mamayang gabi dun na kami siguro matutulog so that we can feel safe,” saad ni Guillen Rocher, Pinay sa Kyiv.

Kwento pa ni Rocher may mga kababayan nang lumikas mula Kyiv papunta sa mga kalapit na bansa para makaaiwas sa gulo.

“Kasi ngayon ang daming nagpa-panic papunta sa borders ng Poland, Slovakia, Romania. Sabi nga nung isang kasamahan namin na Pilipino sa aming group chat, sobrang haba ng pila kahit saan, sa kainan bibili lang ng pagkain, sobrang haba na ng pila at mga gutom na rin yong mga tao sa pag-drive. Pero ganon pa rin sobrang daming gustong pumunta sa ibang bansa,” sabi ni Rocher.

Sa tulong ng DFA, Higit 40 Pilipino na ang nailikas mula Kyiv at naghihintay na ngayong makauwi sa Pilipinas.

Nagpasalamat rin DFA secretary Teddy Locsin sa pagtanggap ng Poland ng ilang Pinoy kahit walang valid passport o EU visa.

RUSSIA

Sa Moscow, malayo man sa bakbakan, apektado rin ang trabaho at araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa Russia. Hindi inakala ni Faith Bongcare, 13-taon nang nagtatrabaho sa Moscow, na hahantong sa digmaan ang alitan ng dalawang bansa.

Faith Bongcare, OFW sa Russia

“Masarap ang buhay noon kasi 1 USD is 32 RUB. Tapos noong 2014, ‘yong nag-umpisa ang gulo naging mataas na, 70 - 80 RUB na ngayon mas malala (dahil) may sanctions. Maapektuhan talaga tayo,” sabi ni Faith Bongcare, OFW sa Russia.

Labis din ang pag-alala ni Melofe Vecina dahil hindi siya makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Limited na kasi at hindi available ang ilang mga remittance services dahil sa economic sanctions na ipinataw sa Russia, dahil sa pag-atake nito sa Ukraine.

Melofe Vecina, OFW sa Russia

“Iyon nga ang mahirap kasi may college, may dalawang high school at ang inintindi ko naman ‘yong college ko kasi graduating. Para akong naano sa kanila, buti na lang may mama (ako), sabi nya ‘wag na lang mag-alala kami na lang ang bahala,” sabi ni Melofe Vecina, OFW sa Russia.

Ito ang dalawang mukha ng giyera para mga Pilipino sa Europa. Isa sa Ukraine kung saan naroon ang mga Pinoy na tumatakas sa bomba at pangalawa, mga Pinoy dito sa Russia na ramdam na ang hagupit ng digmaan sa kanilang bulsa, idagdag pa rito ang pangamba at agam-agam kung saan ito hahantong at kailan ito matatapos.

