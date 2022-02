Culinary arts training patok sa mga Pinoy sa Qatar

DUBAI - Patok sa ating mga kababayan sa Qatar ang Culinary Arts Training. Bukod sa dagdag-kaalaman, malaking tulong ang pag-aaral ng culinary para sa posibleng negosyo ng ilang OFWs sa Qatar at kapag nakauwi na sila sa Pilipinas .

Layon ng grupong MAGA 1991 skills Qatar, na maturuan ang mga kababayan ng culinary arts sa tulong ng The Cooking Academy.

“Sa Pilipinas as a requirement para accredited tayo ng DOLE at least 25 members including the officers. Now dito sa Qatar as part ng skills, 4 lang halos kami ngayon sila ‘yung mga dedicated talaga ngayon na sabi ko umulan bumagyo nandito sila,” pahayag ni Chef Gerry Atencio, MAGA 1991 founder.

Mas ginaganahan ang mga Chef instructors kapag desididong matuto ang kanilang mga mag-aaral.

“Sa amin kasi it’s all about sharing knowledge. Like we’re always telling nga we gain more knowledge when you share it. Sa amin with Chef Gerry we’re both okay sa salary namin pero it’s not about money it’s all about sharing, helping Filipinos here abroad,” kuwento ni Chef Airo Malinao, Chairman, MAGA 1991 Culinary Skills.

Matapos ang Culinary arts training, pinarangalan nila ang mga natatanging estudyante na nagpursigeng mag-aral sa kabila ng kanilang napaka-busy na schedule.

“Actually mahirap nga pero since nga 'pag passion mo at saka may dedication ka dito sa ginagawa mo is madaling magawaan ng paraan. Sabi nga kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan,” sabi ni Placido Capillo, estudyante.

Kaya may payo sila sa mga kababayan na gusto ring maging chef.

“Yung Friday niyo (day off) gawin niyong napaka-importante, kasi po may mga training center na nag-o-offer sa mga Pilipino sa mababang halaga,” sabi ni Catherine David, estudyante.

“Number one is passion, then second is parang fallback. Para just in case makabalik ng Pilipinas ay makapag-put-up ng small business na related dito sa food industry,” saad ni Capillo.

“Lahat ng Pinoy na nandito sa Qatar na willing matutunan o madiscover yung mga technicalities behind Culinary arts from baking into cooking, we invite everyone to join us. Discover your passion,” paanyaya ni Chef Airo.

Mula sa pagiging hobby, ang pagluluto ay maaring pagkakitaan balang araw ng mga OFW na nais magtayo ng negosyo sa Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.