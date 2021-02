P30M halaga ng mga pekeng sigarilyo nakumpiska sa mga raid sa Bataan

Sinalakay ng mga awtoridad ang 2 warehouse na naglalaman ng mga pekeng sigarilyo maging ng mga gamit sa paggawa ng mga ito. Retrato mula sa Central Luzon police

Aabot sa P30 milyon halaga ng mga pekeng sigarilyo at mga gamit na ginagamit sa paggawa ng mga ito ang nakumpiska sa magkasunod na operasyon sa Bataan, sabi nitong Sabado ng mga awtoridad.

Sinalakay ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs ang isang warehouse sa Orion, Bataan noong Biyernes, kung saan nakuha nila ang mga cigarette-making machine at materyales sa paggawa ng sigarilyo na nagkakahalaga ng P20 milyon.

Sa follow-up operation, sinalakay rin ang isa pang warehouse sa Orion, kung saan nakuha naman ang mga pekeng case ng iba't ibang brand ng yosi, na nagkakahalaga naman ng P10 milyon.

Ang magkasunod na operasyon ay nag-ugat sa pagkakasabat sa P9 milyon halaga ng mga pekeng sigarilyo sa Limay, Bataan noong Miyerkoles.

-- Ulat ni Gracie Rutao

