Mga dapat malaman tungkol sa AstraZeneca vaccines

Simulation ng COVID-19 vaccination sa The Medical City sa Pasig noong Pebrero 18, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

Inanunsiyo noong Sabado ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na darating na sa Lunes, Marso 1, ang higit 500,000 dose ng COVID-19 vaccine mula sa British-Swedish firm na AstraZeneca.

Ito ang ikalawang bakunang darating sa bansa matapos ang Sinovac vaccines ng China na dumating ngayong Linggo.

Enero 28 nang mabigyan ng emergency use authroization sa Pilipinas ang bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca.

Ayon sa Food and Drug Administration, 2 doses ang recommended administration nito, na may pagitan nang 4 hanggang 12 linggo.

Ginawa ang bakuna ng kompanya katuwang ang Oxford University ng United Kingdom.

Napatunayang ligtas ang bakuna, na may 62 hanggang 90 porsiyentong efficacy rate.

"'Yong data naman ng AstraZeneca shows that it is very good in preventing severe COVID-19... kaya lang siyempre medyo maliit pa ang datos nila at maa-update pa yan as we get more data on the people included in the clinical trial," ani FDA Director General Eric Domingo.

Susundin umano ng Pilipinas ang standard protocol na 2 dose.

Sa datos ng World Health Organization, inirerekomenda ang AstraZeneca vaccine sa mga taong may comorbidities tulad ng obesity, cardiovascular at respiratory diseases, at diabetes.

Puwede rin ito sa mga gumaling na sa COVID-19.

Pinag-aaralan pa ang kaligtasan nito sa mga buntis pero maaari naman itong ibigay kung may clearance ng doktor.

Hindi ito inirerekomenda sa mga may allergic reaction sa kahit anong sangkap ng bakuna at hindi rin dapat ibigay sa mga may edad 18 pababa.

Pumapalo sa 63.09 porsiyento ang efficacy rate ng AstraZeneca vaccine sa mga symptomatic COVID-19 patient.

Nasa 74.6 porsiyento naman ang efficacy nito sa United Kingdom variant.

Napatunayan umano sa pag-aaral ng AstraZeneca na nagiging mas epektibo ang bakuna dahil sa mas mahabang agwat ng pagturok ng pangalawang dose.

Mild lang naman umano ang nakitang side effects ng bakuna.

"Ang nakitang adverse effects niya are all very mild. Very similar to getting any flu injection, na karamihan ay pananakit sa lugar ng injection, konting sinat, konting sakit ng ulo that are all transient and easily managed," ani Domingo.

Sa isang webinar tungnkol sa mga bakuna, ipinaliwanag ni Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination na kabilang sa negatibong epekto ng bakuna ang kirot sa tinurukang bahagi, pagkahapo, pananakit ng kalamnan, sakit sa ulo, at panginginig sa lamig o chills.

Kasama naman daw sa mga malalang epekto ang anemia, pamamaga, myelitis at mataas na lagnat.

Viral vector naman ang ginamit sa pagbuo ng AstraZeneca vaccine, paliwanag ni Dr. Rontgene Solante.

Regular freezer na may lamig na 2 to 8 degrees Celsius ang storage requirement nito.

Bukod sa darating na bakuna sa Lunes, 17 milyong dose ng bakuna ang ibebenta nang walang tubo ng AstraZeneca sa gobyerno at pribadong sektor sa ilalim ng tripartite agreement.

-- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News