Lung Center of the Philippines handa na para sa COVID-19 vaccination

Lung Center of the Philippines sa Quezon City. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Kasado na ang nakatakdang pagsisimula umaga ng Lunes ng COVID-19 vaccination sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City.

Isa ang Lung Center sa mga referral hospitals para sa mga pasyenteng may COVID-19.

Sa advisory ng ospital, nakasaad na magsisimula ang mga aktibidad para sa vaccination alas-9:30 ng umaga. Pangungunahan umano ito nina Health Secretary Francisco Duque III at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos Jr.

Sa naturang aktibidad din tatanggapin ni Duque ang bakuna ng Sinovac, na inaasahang dadating galing China ngayong Linggo.

Bukod kay Duque, babakunahan din ang 20 inisyal na staff ng ospital para sa photo session.

Sa naunang survey, nasa 82 hanggang 90 porsyento sa 1,400 na kabuuang empleyado ng Lung Center ang pumayag na tumanggap ng bakuna ng Pfizer, ayon kay Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng ospital.

Wala pang partikular na survey para sa Sinovac habang nagpapatuloy pa ang information drive sa ospital.

"Pero hindi ho ako magtataka kung halimbawang mas marami ‘yong humindi," ani Francisco.

Dalawa ang binigay na pagpipiliang bakuna para sa Lung Center: ang CoronaVac ng Sinovac at ang produkto ng AstraZeneca.

"Just yesterday, we got news about AstraZeneca as an available option. That totally changes the picture. Both are good, effective vaccines with just a minor specific characteristic. The choice of the individual is purely a personal one based on the available data," ani Francisco.

Ayon pa kay Francisco, higit 2 linggo nang handa ang kanilang ospital sa paghawak ng bakuna.

"Maraming practice na, marami na," aniya.

Binibigyan din ng pamahalaan ng pagkakataon ang mga health care worker na pumili ng bakuna kontra COVID-19 na gusto nilang matanggap.

Nauna nang sinabi ng Food and Drug Administration na hindi mairerekomenda sa health care worker na direktang tumututok sa mga COVID-19 patients ang bakuna ng Sinovac, bagaman maaari naman silang magpaturok nito kung gugustuhin.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sakaling tumanggi ang health workers sa Sinovac vaccine, mananatili pa rin silang prayoridad para sa iba pang darating na bakuna.

"Kung ayaw naman po ay wala talagang sapilitan," ani Roque.

Marami ang nagpahayag ng agam-agam sa bakuna ng Sinovac na donasyon ng China dahil sa mababang efficacy rate nito sa mga health workers na exposed sa COVID-19, batay sa resulta ng clinical trials sa Brazil.

Gayunman, paulit-ulit na iginigiit ng gobyerno na sapat na ang 50.4-percent na efficacy rate para masabing epektibo ito bilang panangga sa COVID-19.

"Ito (CoronaVac) ay safe vaccine at mapapakinabangan o beneficial ito sa health care workers," ani Roque.

Samantala, tumataas umano ang COVID-19 cases na hawak ng Lung Center, pero handa raw ang ospital na dagdagan ang dedicated beds kung kinakailangan.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News