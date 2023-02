Mga nobela ni Rizal kabilang na sa templo ng karunungang panitikan ng Espanya

MADRID - Inilagak ni Philippine Ambassador to Spain, H.E. Philippe Lhuillier ang ilang kopya ng manuscripts ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Gat Jose Rizal sa Caja de Las Letras ng Instituto Cervantes sa Madrid, Spain noong February 6.

Ang caja o vault nakalagak ang mga likhang gawa ng mga taong may malaking kontribusyon sa panitikan at kultura ng Spain at Hispanophone countries o mga bansang wikang Espanyol ang kanilang pangunahing salita.

Kabilang na ang mga nobela ng Pambansang Bayani ng Pilipinas sa templo ng karunungang panitikan ng Spain.

Ang ceremonial deposit ng mga nobela ni Gat Jose Rizal ay kasabay pagbubukas ng ika-9 na Philippine-Spain Forum o Tribuna, na co-hosted ngayong taon ng Casa Asia, isang public diplomacy institution ng Spanish Ministry of Foreign Affairs, Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa pakikipagtulungan ng Instituto Cervantes at Ng Philippine Embassy sa Madrid, at maging ng Spanish Embassy sa Maynila.

Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Spain ang ika-75 na anibersaryo ng pagsisimula ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa.

Ayon kay Ambassador Lhuillier sa kanyang talumpati, matatag at malalim na ang pinagsamahan ng Pilipinas at Spain. Pinasalamatan niya rin ang Spanish government sa pagbibigay pugay sa mga nobelang sinulat ni Rizal.

“Both novels fueled the fire of nationalism in the hearts of Filipinos” which “uplifted the country’s consciousness and led to the birth of a nation,” sabi ni Ambassador Lhuillier.

