MAYNILA -- Nakakulong ngayon sa Makati City Police ang 31 anyos na si Barbara Rodora Marapao Bagabaldo alyas "Barbie."

Inaresto ito matapos madiskubre na may nakabinbin pala itong warrant of arrest sa kasong estafa.

Ayon kay Police Col. Edward Cutiyog, hepe ng Makati City Police, unang inireklamo si Bagabaldo ng staff ng hotel sa Makati matapos na magbayad ito ng talbog na tseke noong Sabado para sa pagcheck-in nito ng ilang araw kasama ang apat na lalaki.

Nasa P51,000 ang kailangang bayaran nito sa hotel pero nang i-check ng hotel ang ibinayad na tseke wala itong lamang pondo sa bangko.

“Yung magbabayad po siya ang in-issue niya yung tseke pero dahil yung desk officer chineck niya yung tseke eh parang walang laman, talbog so nag-ask siya ng assistance sa barangay duon sa area so ng pumunta ang barangay para sitahin sana siya natakot siya kasi may lumabas na apat na kalalakihan eh yun pala eh kasama niya e body guard niya,” ani Cutiyog.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Bagabaldo habang hinihintay ng pulisya kung magsasampa pa ng reklamo ang pamunuan ng hotel.

Tinututukan rin ng pulisya ang iba pang posibleng mga nabiktima ng babae matapos makakita ng mga social media posts tungkol sa umano'y pang-scam ito.

Ayon sa pulisya, may dalawa nang tumawag sa kanila na umano'y nabiktima ni Bagabaldo.

“Ating napag-alaman na ayon nga nagre-renta siya ng condo pagkatapos po ay binebenta niya, pinipeke niya ang mga dokumento or yung mga nagrenta sila ng mga kotse after that pinipeke po nila and then binebenta niya so nalaman din po nitong pinagbebentahan yung dokumento na pinapakita, hindi legitimate, peke,” ayon pa kay Cutiyog.

Hindi na rin nagkomento si Bagabaldo dito pero sabi niya, nagbago na naman siya.

“Nagbago naman ako, nagkataon lang na may nangyari naman na ganyan pero nililinis ko naman po, yun lang,“ ani Bagabaldo.

Arestado rin ang apat na kasamang lalaki na nagpakilalang mga protective agents ni Bagabaldo.

Walang maipakitang dokumento ang mga ito na magpapatunay na sila ay mga protective agents at awtorisadong magdala ng baril.

Mahaharap ang mga ito sa paglabag sa Republic Act 11917 o ang Privacy Services Industry Act.

“Dapat kung ikaw ang protective agent ang hawak mong ibibigay na baril ay galing sa inyong agency, hindi pwede yung private na baril mo eventhough lisensyado pero not allowed and then meron kang letter order," ayon kay Cutiyog.

Inihahanda na ang kaso laban sa apat.