25 Pinoy mula Turkey nakauwi na ng bansa

MAYNILA - Nakabalik na sa PIlipinas ang unang batch ng mga Pilipino na naapektuhan ng malakas na lindol sa Turkey.

Lulan ng Qatar Airways Flight 932 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 25 na mga Pilipino.

Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Admistration (OWWA) at Department of Foreign Affairs (DFA) sa pangunguna ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega.

Dumating na sa NAIA Terminal 3 si DFA Undersecretary Eduardo de Vega upang salubungin ang mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Turkey. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/rXoBBzXLpS — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) February 27, 2023

Ayon kay Vice Consul Angela Tolentino ng Philippine Embassy sa Ankara, Turkey, agad nakauwi ang unang batch ng mga Pilipino dahil walang naging problema sa mga dokumento ng mga ito.

"After the February 6 earthquake, the Philippine Embassy in Ankara, in coordination with the Department of Foreign Affairs immediately mobilized the relief, rescue, and evacuation team to the earthquake-affected provinces to either provide relief goods to those who prefer to stay in the area, or take them back to Ankara, and take them out of harm's way ," ani Tolentino.

"So those who are in the shelter right now were given an option to be repatriated to the Philippines. Those with Philippine passports, this first batch of repatriates were able to go back to Manila," aniya.

Isinasaayos na rin ang repatriation o pagbabalik sa bansa ng pangalawa at pangatlong batch ng mga Pilipino mula Turkey na nais bumalik ng bansa,

"Hopefully March 7 or 8, we'll bring back more Filipinos and we are working on expediting the processing of their documents kasi most of their documents, the passports, were left in the houses, the rubbles, so we're in the process of making travel documents for them" ani Tolentino.

Tiniyak naman ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega na gagawing simple ang pagproseso ng mga dokumento.

"We authorized the post to be lenient in processing documents and it's an emergency so don't require original birth certificates," aniya.

Sa kabila naman ng nangyaring lindol, pinili pa rin ng ibang nasa shelter na inuupahan ng embahada ngayon na manatili sa Turkey.

"They are looking for other places to stay if not in the province of Hatay kasi it's going to take years to rehabilitate it, probably they will go to other provinces," ani Tolentino,

Maaari pa rin manatili ang ilang mga Pilipino sa shelter hanggang hindi pa naisasaayos ang mga lilipatang tahanan.

"The Philippine Government through the Department of Foreign Affairs, is ready to provide them with a temporary shelter until they are back on their feet," pagtityak ni Tolentino.

"Walang itataboy, walang paaalisin sa shelter," ani de Vega.

Ikinuwento naman ng ilan sa mga umuwing Pilipino ang naging karanasan sa malakas na paglindol sa Turkey.

"Hindi makatotohanan yung nangyari sa amin, parang ano lang, pelikula. Kasi lahat bumagsak doon sa bahay namin at thank God safe kami ng buong pamilya na nakaalis doon sa bahay," ayon kay Arlene Diyapoglu.

Masaya rin na nakabalik sa bansa si Christine Mon kasama ang mga anak.

Matiyaga ang mga itong hinintay ng kanyang nanay na si Josephine Mon sa paliparan.

PANOORIN: Muling pagtatagpo ng mag-inang Josephine at Christine Mon matapos makabalik na ang mga ito sa bansa. Isa si Christine at dalawang anak sa 25 Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Turkey. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/EevDHwJeNG — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 27, 2023

"Nag-start na yumanig, sobrang lakas po talaga, mayroon kamig chandelier sa roon, yung sound po talaga, bangon kaagad ako, kinuha ko agad ang baby ko saka si Elias paabas ng room kasi sobrang natakot ako na mabagsakan kami ng cabinet sa room. Takbo kami agad palabas ng balcony. That time po umuulan, sobrang lakas ng hangin, sobrang lamig, wala kaming mga tsinelas pero Alhamdulillah, nakalabas po kami ng safe," kuwento ni Christine.

"Masaya po ako kami na makapiling namin sila at sila'y ligtas sa trahedya pong nangyari sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa Poong Maykapal, niligtas sila sa lindol na nangyari sa Turkey," pasasalamat ni Josephine.

Pinagkalooban ang mga umuwing Pinoy mula Turkey ng financial assistance ng OWWA at DFA.