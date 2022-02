Pilipinas at Spain patitibayin ang bilateral at multilateral cooperation

PARIS - Nagkasundo si DFA Secretary Teodoro Locsin at Spanish Foreign Minister José Manuel Albares Bueno na mas lalo pang patitibayan ang bilateral at multi-lateral platforms ng dalawang bansa.

Ito sinabi ng dalawang opisyal sa Ministerial Forum for Cooperation on the Indo-Pacific na ginanap kamakailan sa Paris.

Tinalakay ang kanilang cultural exchange na nataon sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Spain ngayong taon.

Noong September 1947 pormal na naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Spain. Binigyan din ng update ni Locsin si Bueno sa COVID-19 response at pinasalamatan niya ang Spain sa kanilang vaccine donation.

Napag-usapan din nila ang regional at international issues tulad ng West Philippine Sea at PH-EU relations.

Source: DFA website