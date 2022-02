Larawan ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News.

MAYNILA — Namahagi ng cash assistance ang Philippine Red Cross (PRC) sa 1,500 pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa bagyong Odette sa Palawan.

Kabilang na naabutan ng tulong ang mga pamilya mula sa Barangay Langogan, Barangay Concepcion, at Barangay Tanabag sa Puerto Princesa City.

Personal na ibinahagi ni Philippine Red Cross Chairman at Sen. Richard Gordon ang tig-P5,000 tulong sa bawat pamilya na magagamit pambili ng materyales sa pagpapagawa sa kanilang mga nasirang bahay.

Kasama rin na nagbahagi ng tulong sa mga resident si International Federation of Red Cross head of delegation Roberto Bocanegra, Puerto Prinsesa Mayor Lucilo Bayron, Vice Mayor Nancy Socrates, at mga lokal na opisyal ng San Vicente at El Nido.

Dinala rin ng PRC ang kanilang food truck at namahagi ng pagkain sa mga residente.

Bilang pasasalamat, hinandugan ng mga residente ng katutubong musika si Gordon at mga kasamahan.

Una na ring namahagi nitong Martes ng shelter toolkits ang PRC sa mga naapektuhan ng bagyong Odette sa Barangay Pasol, Pugalo, Atabay, Guiwan, at San Agustin sa South Cebu.

