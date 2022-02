Larawan ni George Calvelo, ABS-CBN News.

MANILA — Hindi agad palalawigin ang oras ng Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o number coding scheme sa Metro Manila kahit pa ibaba ang rehiyon sa Alert Level 1, ayon sa isang opisyal.

Sa isang media forum nitong Linggo, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) traffic czar Edison Bong Nebrija na pag-aaralan pa ng ahensya ang sitwasyon bago magbaba ng polisiya.

Sa ngayon ay umiiral ang number coding sa mga pribadong sasakyan mula alas-5 ng hapon hanggang alas-8 ng gabi tuwing weekday, maliban kung holiday.

"Oobserbahan po muna natin ‘yung oras na pinakamaraming sasakyan at ‘yung traffic once Level 1 comes in. Oobserbahan po natin ‘yan. It may take three days to one week for us to get a volume count kung ilan po talaga ‘yung lalabas," ani Nebrija.

Sa inisyal na pagpaplano, posible umanong ipatupad din ang number coding tuwing alas-7 hanggang alas-9 ng umaga, pero wala pang pinal na desisyon.

Hindi na umano kailangang ibalik sa buong araw ang number coding, tulad noong bago ang pandemya, dahil iba na ang istruktura ng EDSA ngayon.

