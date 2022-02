Health workers nag-'pink caravan' sa Quezon City

MAYNILA — Nagtipon-tipon ngayong Linggo ang mga health worker sa Quezon Memorial Circle para ihayag ang kanilang suporta sa kandidatura nina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan.

Hangad ng mga tagasuporta ng tambalan, na nagdaos ng "pink caravan," na isulong ang mas maayos na health care system para sa bansa.

Umarangkada na ang Pink Caravan ng mga Health care supporter ni Presidential aspirant VP Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan sa Quezon Memorial circle. #HALALAN2022 @ABSCBNNews pic.twitter.com/Qec7bL7gY6 — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) February 26, 2022

Umaasa silang ang Leni-Kiko tandem ang magkakaroon ng malinaw na plano upang matugunan ang mga problemang hatid ng COVID-19 pandemic.

Bukod sa pandemiya, sigaw rin nilang masolusyunan ang suliranin sa unemployment, security of tenure ng mga manggagawa, kontraktuwalisasyon, agrikultura at maging ang territorial dispute sa West Philippine Sea.

Magdaraos naman ng isang programa sa Welcome Rotonda para ilatag ang plataporma ng tandem at ilang senatorial candidate, gaya ni Elmer Labog at Neri Colmenares.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC