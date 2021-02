OCTA research nababahala sa pagluwag ng domestic travel requirements

Mga naghihintay ng kanilang biyahe sa Ninoy Aquino International Airport - Terminal 3 noong Disyembre 30. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA -- Nababahala ang OCTA Research Group sa pag-alis ng pamahalaan sa mga domestic travel requirements gaya ng mandatory testing at quarantine sa pagbiyahe sa loob ng bansa.

Sa panayam sa government television Sabado, sinabi ni OCTA Research fellow Prof. Guido David na kailangan magkaroon pa rin ng border control dahil hindi naman lahat ng lugar ay pare-pareho ang estado sa coronavirus disease (COVID-19)

Posible anyang mahawa ang mga lugar na maganda na ang sitwasyon kung basta na lang makapapasok doon ang mga indibidwal nang walang sapat na screening.

"Well, that is a bit concerning kasi siyempre some areas are doing well, pero some areas are not doing well," ani David.

"We have to be careful about ‘yung mga border controls natin kasi karamihan kaya tayo minsan nagkakaroon ng second wave or nagkakaroon tayo ng another increase is because hindi tayo masyadong strict sa border controls," dagdag niya.

Hiling ni David na pag-aralang mabuti ang mga panuntunan para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng virus sa bansa.

"Sana naman they would evaluate ‘yung mga measures. Hindi naman masama mag-travel pero let’s just be strict about ‘yung controls natin para hindi natin ikalat sa buong Pilipinas ‘yung virus,” ani David.

Inanunsiyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. na hindi na kailangan ng COVID-19 test, quarantine, travel authority, at health certificate sa pagpasok sa saan mang local government unit (LGU), sa ilalim ng inaprubahang bagong guidelines ng Inter-Agency Task Force (IATF), maliban na lang kung nire-require ito ng lokal na pamahalaan na pupuntahan.

Suportado naman ng Department of Health (DOH) ang desisyon ng IATF dahil kadalasan umano ay nagiging irasyonal na ang mga travel requirement.

"Suportado po namin ‘yan and that has been recommended already by our experts even before na ito pong pagte-test natin dito po sa mga borders natin ay minsan ay nagiging irasyonal na kasi minsan ang ginagamit po ay hindi appropriate na test, minsan naman po ite-test pero wala pa du’n sa sinasabi nating peak nu’ng viral load…and sometimes we missed the opportunity to detect really the virus so parang nagiging inefficient din po," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Vergeire, sinasabi ng mga eksperto na mas mainam na i-test na lamang ang mga may sintomas ng sakit at i-monitor ang mga biyahero na pumasok sa isang LGU.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News