Nasawing PDEA agent sa QC 'misencounter' pinarangalan

MAYNILA - Binigyan ng pagkilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang tauhang nasawi sa itinuturing na "misencounter” sa parking lot ng isang fast food restaurant sa Quezon City noong Miyerkoles, kung saan 4 ang nasawi.

Si Rankin Gano ang tanging PDEA agent na nasawi sa itinuturing misencounter kung saan apat ang namatay, ilang tauhan na nasugatan, at ilang sibilyan ang nangamba.

"This is the golden moment for PDEA. Pinakita natin sa tao kung gaano tayo na-frustrate, pinakita natin sa tao kung sino tayo. Ang buhay ni Rankin ay hindi natin sasayangin,” ani PDEA Director General Wilkins Villanueva.

Nag-abot din ng tulong si PNP chief Debold Sinas sa pagpapalibing kay Police Cpl. Elvin Eric Garado at iba pang gastusin ng naulila niyang pamilya.

"Kami ay andito kasama ang head ng PDEA. Kami po ay nakikiramay rin po ako sa namatay sa PDEA. Nakikiramay kami, at dito rin nagbigay kami ng tulong sa pamilya po," ani Sinas.

Nasapul din sa CCTV ang nangyaring “misencounter” sa buy-bust operation.

Makikita ang nakaparadang puting kotse na nakataas ang hood. Ayon sa isang source sa PDEA, sasakyan ito ng kanilang asset.

Kasual na lumapit ang isang lalaki na tauhan umano ng QCPD.

Nilapitan nito ang nakatayo sa driver’s side at tila kinakapkapan ito. Kasunod niya ang isang babaeng nakaputi na pulis din at may dalang paper bag.

Maya-maya, umikot sa kabila ng kotse ang pulis, saka namang lumapit din ang lalaking nakapula na tauhan ng PDEA. Dito na nagsimulang magbarilan, at bumagsak sa semento ang nakapulang PDEA agent.

Sumulpot sa likod ang lalaking naka-helmet na isa umanong pulis. Pero may patakbo ring lumapit na PDEA agent na naka-pulang cap na kinilalang si Gano.

Binabaril ni Gano ang naka-helmet habang binabaril siya ng pulis mula sa kabilang bahagi ng kotse. Pero nabaril ang pulis, at tila mula sa loob ang tumira sa kaniya.

Tumakbo naman papalayo ang babaeng kasama niya. Tumakbo na rin palayo si Rankin pero tumumba.

Ang naturang CCTV footage ang sinusuri ng NBI-NCR matapos ipatigil ni Duterte ang joint investigation.

Kinumpirma rin ni Sinas na NBI na ang hahawak sa imbestigasyon sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"We will fully support at maganda na rin iyon na third-party and both of us agreed," ani Sinas.

Bukod kay Garado, bibisita rin sila sa burol ng isa pang pulis na si Cpl. Lauro De Guzman Jr., sa San Miguel, Bulacan. Nakatakdang iuwi sa Pebrero 28 ang mga labi ni Rankin sa kanilang lalawigan sa Ifugao.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News