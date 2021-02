Higit 500,000 AstraZeneca vaccines mula COVAX darating na sa Lunes: Galvez

Clodagh Kilcoyne, Reuters/File Photo

MAYNILA - Inaasahang darating na sa Pilipinas ang coronavirus disease (COVID-19) vaccine mula sa UK company na AstraZeneca sa Marso 1, tanghali ng Lunes, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ang AstraZeneca ang ikalawang bakuna na darating sa bansa, matapos ang Sinovac vaccine mula China, na nakatakda namang dumating sa Pebrero 28, Linggo.

Aabot sa 525,600 doses ang darating sa bansa, na pawang galing sa COVAX facility mula sa World Health Organization.

Ito ang isa sa 3 bakuna sa bansa na may emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration, na rekisito sa pagpapaturok ng COVID-19 vaccines sa bansa.

Kinumpirma kamakailan ng WHO na nakumpleto ng Pilipinas ang lahat ng requirements para sa AstraZeneca vaccines.

Enero 28 nang aprubahan ng FDA ang EUA ng Astrazeneca. Wala pang nakikita o naitatalang side effects sa nasabing bakuna na may efficacy rate na 70.4 porsiyento.

Aabot na sa 39 local government units ang kumpirmadong kukuha ng AstraZeneca vaccines. May mga private firms din na lumahok sa tripartite deal sa pagitan ng gobyerno at ng pharmacy firm.

Nahuhuli sa ngayon ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa pagpapabakuna kontra COVID-19, ngayong wala pang ni-isang bakuna na dumarating sa Pilipinas. Layon ng gobyerno na mapabakuahan ang 70 milyon o two-thirds ng populasyon ng bansa.

Sa pahayag naman ng Malacañang, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na malugod sila sa pagdating ng AstraZeneca vaccines Lunes ng tanghali bilang bahagi ng alokasyon ng COVAX facility.

"We are pleased to inform that the Philippines will receive 525,600 doses of AstraZeneca vaccines on Monday, March 1, 2021, around noontime, as part of the first round of allocated doses from the COVAX facility. This forms part of the 44 million doses of COVAX to inoculate 20% of our population. We thank the World Health Organization (WHO), the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) towards this end," ani Roque sa isang pahayag.

"We are grateful to everyone -- from our medical frontliners to our fellow Filipinos and foreign partners -- who stand by us in this challenging time. Together, we will heal and recover as one nation and one people," dagdag niya.

Ayon kay Philippine General Hospital director Dr. Gerardo Legaspi, oras na dumating ang mga bakuna ng AstraZeneca sa Lunes ay isasama na nila ito sa pagpipiliang bakuna ng mga health worker sa Martes, March 2.

Para kay Legaspi, ang kagandahan sa pagdating ng AstraZeneca ay may option na ang health workers kung gusto na nilang magpabakuna.

Matatandaang lumabas sa huling survey ng PGH na bumaba sa 13 porisyento ang mga gustong magpabakuna, sakaling Sinovac ang ituturok sa kanila. Noon, umabot sa 92 porsiyento ang gustong magpabakuna nang napag-alamang Pfizer ang gagamitin para rito.

Nauna nang inalmahan ng grupo ng mga health workers na gamitin ang Sinovac sa napapaulat na mas mababang efficacy rate nito kung ikukumpara sa ibang mga brand.

Pero nanindigan ang Department of Health na makakatulong ang bakuna sa pagtigil ng malubhang sintomas ng COVID-19.

— May mga ulat nina Vivienne Gulla, Bianca Dava, at Pia Gutierrez, ABS-CBN News