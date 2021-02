'Di na masyadong hassle': Unified travel protocols, ikinatuwa ng DOT

MAYNILA - Ikinatuwa ng Department of Tourism (DOT) ang pagkakaaroon ng unified travel protocols sa lahat ng lokal na pamahalaan na layong mas luwagan ang mga proseso sa pagbiyahe sa loob ng Pilipinas.

“Excited kami na magsa-summer na at 'yung protocols hindi ganun karami, uniform na, at ‘di na masyadong hassle. Eksakto lang, tapos magsa-summer na at meron pa tayong tinatawag na revenge tourism— gustong-gusto nang mag-travel ng ating mga kababayan,” ayon kay DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng tanghali, sinabi ni Puyat na layon ng mga LGU na buksan muli ang turismo nang ligtas sa kanilang mga lugar.

“Ang maganda sa panukala na ito, it’s up to the LGU magde-decide 'yung testing protocols,” pahayag ni Puyat.

Biyernes nang aprubahan ng Inter-Agency Task Force ang unified protocol para sa land, air, at sea travel.

Sa ilalim nito, hindi na gagawing mandatory para sa mga local tourist ang sumailalim sa COVID-19 testing at quarantine. Pero maaari pa ring hingin ito ng LGU na pupuntahan ng turista bago ang kaniyang takdang biyahe.

“Nung una, ang pinag-uusapan ng DILG (Department of Interior and Local Government) wala nang test before travel. Pero kami naman sa Department of Tourism, we continue to say na we will respect 'yung LGU at maganda dito sa panukala na ito rerespetuhin ang LGU kung gusto nila ng test before travel,” sabi ni Puyat.

Bukod sa RT-PCR test, wala na aniyang ibang rekisitos tulad ng pagkuha ng medical certificate mula sa Philippine National Police, affidavit of undertaking at iba pa.

“Ang dami-daming seremonyas bago ka makapasok. 'Yung pinag-uusapan lang, wala na 'yun pero 'yung negative RT-PCR kung hingin ng LGU 'yun lang ang pwede. Wala na 'yung may PNP ka pa, may medical certificate ka pa,” sabi niya.

Napapanahon aniya ang pagluluwag na ito para sa turismo lalo’t nakatakdang buksan muli ang turismo sa mga lalawigan ng Siquijor at Dumaguete.

“We want the safe reopening para magkaroon na ng trabaho ang mga nawalan ng trabaho sa turismo” sabi niya.