Anak ng mayor ng bayan ng San Pascual, Batangas, patay sa aksidente

Dalawa ang patay kabilang ang anak ng mayor ng bayan ng San Pascual, Batangas sa isang vehicular accident sa National Highway sa Brgy. Soro-Soro, Batangas City nitong Sabado.

Sa report ng Batangas City Police, nangyari ang aksidente bandang 5:30 p.m.

Minamaneho ng biktimang si Mark Patrick Dimayuga ang kaniyang kotse nang mawalan ng kontrol matapos mag-overtake.

Nasagaaan pa ng kotse si Nelson Gutierrez na nag-aabang lang ng masasakyan. Sumalpok pa ang kotse sa poste ng kuryente.

Dead on the spot si Gutierrez habang dead on arrival sa Golden Gate General Hospital si Dimayuga na anak ni San Pascual Mayor Tony Dimayuga.

