PANOORIN: Mga Pinoy sa Kuwait nagsama-sama para sa blood donation drive

KUWAIT - Dagsa ang mga Pinoy sa Al-Adan hospital bloodbank sa Kuwait. Ito ay para sa blood donation drive. Inorganisa ng grupong The Bicolanos in Kuwait o TBIK ang event kasama ang 17 organisasyon, sponsors at volunteers.

Higit 500 ang nagparehistro, hindi lang ang mga Pilipino kundi maging ang ibang mga lahi. Bukod sa pagtulong sa kapwa, ayon sa donors maganda ang benepisyo nito sa kanilang kalusugan.

Umabot sa 250 bags ng dugo ang nakolekta ng bloodbank sa blood donation drive na ito.

Bahagi ang blood donation drive sa pakikiisa ng Filipino Community sa pagdiriwang ng Kuwait National Day at Liberation Day ngayong Pebrero.

