Aabot sa 7,500 kahon ng relief goods ang dumating sa Ormoc City, Leyte bilang tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Eastern Visayas. Courtesy: Naval Forces Central

Nakarating na sa Ormoc City, Leyte noong nakaraang linggo ang 68 tonelada ng pagkain para sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Eastern Visayas.

Matapos dumating sa naturang siyudad ang 7,500 na kahon ng relief items, ipapamahagi ito ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 8 sa mga pamilyang naapektuhan sa Eastern Samar at Samar.

Kabilang sa mga lugar na mabibigyan ng tulong ang Arteche, Borongan City, Dolores, General Mac Arthur, Maydolong, at Calbayog City.

Ang mga relief items ay na-sealift sa pagtutulungan ng DSWD-Visayas Disaster Resource Center, Office of the Civil Defense 7, at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 7.