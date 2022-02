Patay ang isang umano'y holdaper matapos makaengkuwentro ang pulis sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Biyernes nang salakayin umano ang isang pampasaherong bus.

Pasado alas-11 umaga ng Biyernes nang magdeklara ng holdap ang suspek sa pampasaherong bus na bumabaybay sa Commonwealth Avenue, kasama ang 2 iba pang lalaki.

Nang makakuha ng mga alahas at pera mula sa mga nakasakay, agad silang tumakas pa-Regalado Avenue sa Barangay Fairview.

Nakapagsumbong naman sa QCPD Station 5 ang bus driver at nagsagawa ng follow up operation ang mga pulis.

Ayon kay PMaj. Jermaine Garan, nasundan ang mga suspek sa bahagi na ng Pearl Drive sa Fairview at nagkapalitan ng putok.

"“Yung ating oepratives nung nakita po yung ating suspects, imbes na sumuko ay pinapautukan yung ating mga operatives so dun na po nagkaroon ng palitan ng putok," ani Garan.

Agad bumulagta ang isang suspek at nakuha sa kanya ang pendant ng driver pero nakatakas ang dalawa pa niyang kasama.

Dagdag pa ni Garan, ang mga holdaper ngayon ay baril na ang ginagamit kaya malakas ang loob na lumaban sa mga pulis.

“Nag-take advantage siguro sila dahil ang araw na ito ay celebration ng People Power anniversary, akala siguro nila wala po tayong kapulisan na naiwan na nagbabantay sa kasaldahan," ani Garan.

Nanawagan ang pulisya sa kung sino ang nakakita sa insidente at maaring nakakakilala sa dalawang nakatakas na suspek para maikasa ang follow up operation at mahuli sila.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News