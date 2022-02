Filcom, kabilang sa 50th Chingay Parade sa Singapore

SINGAPORE – Nakilahok ang Filcom sa isa sa pinakamalaking taunang street parade sa Asya--ang Chingay Parade (Chingay50) na nasa ika-50 taon na ngayong 2022. Ang salitang Chingay ay katumbas ng ‘zhuang yi’ (妆艺) sa Mandarin na ang ibig sabihin ay ‘the art of costume and masquerade’ sa diyalektong Hokkien. Ginanap ang selebrasyon noong February 12, 2022 sa Jewel Changi Rain Vortex sa Singapore na ipinalabas live via online na may temang “Ignite our Dreams.” Ang malaking event ay may layong bilang mapanatili ang mayamang sining at kultura ng Singapore at habang nagbibigay suporta sa mga residente mula sa iba pang lahi na pagyamanin din ang kanilang mga kultura, sining, mga talento at abutin ang kanilang mga pangarap.

Ang Jewel Changi Rain Vortex sa Singapore kung saan ginanap ang Chingay50

Dalawang Pilipino ang kumatawan sa Pilipinas na nilahukan din ng iba pang lahi mula sa Vietnam, Indonesia, Japan, India, Mexico, Myanmar, at Thailand. Inilalarawan ng parade ang mayamang multi-cultural society ng Singapore kung saan bahagi ang Pilipinas. Ang preschool teacher na si Karina Mae Bacsain at hotelier na si Kelvin Justo Garcia, pawang Filipino na nakabase sa Singpore ang nag-perform sa event suot ang makukulay na costume mula sa Pilipinas.

Suot ni Bacsain ang puting fully-embroidered at beaded mermaid-cut modern Filipiniana gown na dinisenyo ni Kenneth Omar Perez mula sa Batangas sa Pilipinas habang ang kasuotan naman ni Garcia ay kadalasang tampok sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. Ani Garcia, ang Dinagyang costume ay simbolo ng festive culture ng Pilipinas at pagmasayahin ng mga Pilipino.

(left) Karina Mae Bacsain | (right) Kelvin Justo Garcia

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, kabilang sa nag-conceptualize ng partisipasyon ng Pilipinas sa Chingay50 sina Nicole Tumolva, Errol Jave Villalobos, at Ton Garcia ng Filipino Association of Singapore o FAS.

(left) Ton Garcia | (middle) Errol Jave Villalobos | (right) Nicole Tumolva

Limitado lamang ang in-person audience ng Chingay50 sa Jewel Changi dahil na rin sa public health measures kung saan kasama sa mga dumalo sina Singapore President Halimah Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong.

Source: PH Embassy in Singapore