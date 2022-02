Tatawagin nang De La Salle University Tañada-Diokno College of Law ang DLSU College Of Law bilang pagpupugay sa namayapang mga dating senador at human rights champions na sina Jose “Ka Pepe” Diokno at Lorenzo Tañada.

Inanunsyo ito sa selebrasyon ng ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Diokno.

Bilang pagpupugay ito sa 2 natatanging produkto ng unibersidad na nagsulong ng karapatang pantao sa kanilang propesyon bilang abogado at mambabatas.

Ayon sa De La Salle University, ito ay para magsilbing inspirasyon ang 2 human rights champion ssa mga susunod na henerasyon ng mga abogado mula sa unibersidad.

Nagpasalamat sa natatanging pagkilala ang mga anak ng 2 senador na sina dating senador Wigberto Tañada at Atty. Chel Diokno.

Inilunsad din ang librong tungkol sa buhay ni Diokno na “Jose Diokno, Ang Pamana”. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News