'We deserve the safest': Ilang taga-PGH dismayado sa nabagong vaccination plan

MAYNILA — Nagprotesta ang ilang health workers sa Philippine General Hospital (PGH) nitong Biyernes dahil sa umano'y nabagong plano sa pagbabakuna.

Ayon sa ALL UP Workers Union at ibang lumahok sa protesta, dapat ibigay ng gobyerno sa health workers ang pinakamabisang bakuna laban sa COVID-19.

Ito ay matapos ipahayag ni vaccine czar Carlito Galvez noon na Pfizer ang unang darating na bakuna sa bansa, pero kamakailan lang ay kinumpirmang Sinovac vaccines ng China pala ang unang maide-deliver.

Ilang health workers ang kumukuwestiyon sa kaligtasan ng Sinovac para sa health workers.

Ayon sa mga taga-PGH, matapos ang isang taon ng sakripisyo at pakikipaglaban sa COVID-19, nararapat lang sa kanila ang pinakadekalibreng bakuna.

"Nandito kami ngayon kasi we value science and of course we value our Filipno health care workers at dahil doon naniniwala kami na our Filipino health care workers and the Filipino at large deserve nothing but safest and most effective vaccine against this disease," ani Dr. Omid Javier Siahmard, medical intern ng PGH.

"Ang pagkilos ng ALL UP Workers Union-Manila at health care workers ng PGH ay para ipahayag ang aming pagkalito, pagtataka at pagkadismaya sa aming nalaman na sisimulan sa March 1 ang pagbabakuna ng mga health care workers ng PGH at ito po ay nabalitaan na 'yung Sinovac ang ibabakuna," ani Karen Mae Faurillo, presidente ng nasabing unyon.

Sa Linggo nakatakdang lumapag ang unang shipment ng Sinovac vaccines. Wala pang listahan kung sino ang matuturukan ng naturang mga bakuna.