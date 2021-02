Umano'y pekeng dentista tiklo sa entrapment sa Cavite

Ayon sa pulisya, sa social media inaalok ng suspek ang kaniyang mga serbisyo. ABS-CBN News

MAYNILA - Arestado ang isang babaeng umano’y pekeng dentista sa isang entrapment operation sa bayan ng Silang, Cavite Biyernes.

Ikinasa ang entrapment operation matapos makatanggap ng reklamo ang Philippine Dental Association laban sa suspek, na nag-aalok umano sa social media na magkabit ng braces.

Inaresto ang suspek nang kakabitan na ng brace ang isang asset na nagpanggap na pasyente.

Base sa mga record ng PDA, mula sa Professional Regulation Commission, walang record na nagpapatunay na rehistradong dentista ang suspek.

Ayon kay Dr. Ronnie Nunez, chairman ng anti-illegal practice of dentistry ng PDA, nag-ugat ito sa reklamo ng naging pasyente ng suspek.

Sa reklamo ng pasyente, nagpakabit umano siya ng brace pero lagi umanong pinipilit ng suspek ang pasyente na bumalik.

Sinusungitan pa umano ng suspek ang biktima kaya nagdesisyon itong magsumbong sa PDA.

Nagsagawa ng surveillance ang PDA hanggang sa matuklasan na peke ang dentista.

"Ang komite kasi namin may coordinators, may coaches, may in charge sa entrapment at local governments at may naka-in charge ako sa DTI. 'Yung aking chairman ng entrapment. Kasi may mga nagcomplain na sa chat group namin. Of course vineverify namin, sinusurvey namin," ani Nuñez.

Taong 2016 pa umano nagsimula ang suspek na ang lahat ng transaksiyon ay ginagawa online sa Facebook page na “Perfect Smile Fashion Braces.”

Natuto umano ang suspek na magpakabit ng brace sa tulong ng mga kaibigan at training.

Giit ni Nuñez, mga lisensiyadong dentista lamang ang puwedeng mag-training, at ang nagsasagawa nito ay mga lisensiyadong dentista lamang.

Kakasuhan ang suspek sa paglabag sa Philippine Dental Act of 2007.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News