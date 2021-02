Sinovac hinimok magbigay ng patunay na puwede sa senior citizens ang bakuna

Wang Zhao, Agence France-Presse/File

MAYNILA - Hinimok ang Sinovac ng mga grupo ng negosyanteng Filipino-Chinese na magsumite ng ebidensiyang magpapatunay na maaari iturok sa mga matatanda ang coronavirus disease (COVID-19) vaccine nito.

Mga may edad 18 hanggang 59 lang kasi sa ngayon ang inirerekomenda ng Food and Drug Administration na maaaring magpaturok ng Sinovac.

"All those being vaccinated by Sinovac, not even one of them has any serious side effects eh. Absolutely wala," ani Dr. Henry Lim Bon Liong, presidente ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry (FFCCCII).

Karamihan sa mga opisyal ng nasabing grupo ay mga senior citizen na. Pero marami sa kanilang hanay, handang magpaturok ng Sinovac vaccine, oras na sabihin ng FDA na maaari itong gamitin sa mga senior citizen.

Nanawagan naman si Dr. Cecilio Pedro, bise presidente ng FFCCCII, na sana ay hayaan na ang mga senior citizen kung boluntaryo silang magpapaturok ng Sinovac.

"As leaders of the community, if we say we are afraid to move forward, maraming mga mai-influence e, sasabihin nila si Mr. Pedro ayaw, e di huwag muna tayo. Pangit 'yun. I'm willing to be vaccinated," ani Pedro.

Pero ang ibang mga senior na nakausap ng ABS-CBN News, ayaw magpaturok ng Sinovac vaccine. Kahit daw ideklara pa ng gobyerno na akma sa kanila ang nasabing brand.

"Imbis na mabuhay nang matagal, baka mapadali pa ang buhay ko, kahit ipilit nila, sa iba na lang nila ibigay," ani Letty Lozada, isang senior citizen.

"Sa ngayon hindi pa kasi di ko alam kung kakayanin, siguro mas maganda unahin sa mga tauhan ng gobyerno," ayon sa isa pang senior citizen na si Rudy Layusa.

Sa isang pahayag, sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na maaari namang i-revise ang una nilang rekomendasyon na ipaturok ito sa 18 hanggang 59 years old, para maisali ang senior citizens, oras na makapagsumite ng safety at efficacy data ang Sinovac.

"Once Sinovac submits safety and efficacy data on senior citizens then the EUA (emergency use authority) can be revised," ani Domingo.

Inaasahan na sa Linggo, Pebrero 28, darating ang mga donasyong Sinovac vaccines ng gobyerno ng China sa Pilipinas. Ang Sinovac ang isa sa 3 bakuna sa Pilipinas na may EUA - na rekisito sa pagpapabakuna nito sa Pilipinas.

Pero may mga nagpahayag ng agam-agam sa lumalabas na mababang efficacy rate nito.



-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News