Parañaque, inaasahan ang 200k doses ng AstraZeneca sa 2nd quarter ng taon: Olivarez

FILE. Paranaque City Hall

MAYNILA - Nakalatag na ang vaccination program ng lungsod ng Parañaque para sa pagdating ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Mayor Edwin Olivarez, mayroon na silang inisyal na order na 200,000 doses ng bakuna mula sa AstraZeneca.

“Hinihintay na lang natin delivery. Late second quarter darating ang AstraZeneca,” pahayag ni Olivarez sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Bukod dito, patuloy pa rin aniya ang lokal na pamahalaan sa pakikipagnegosasyon sa iba pang mga kumpanya ng COVID-19 vaccine tulad ng Pfizer, Moderna, at Novavax.

Una sa listahan ng mga residenteng mababakunahan ay ang mga health workers at senior citizens

May inihanda na rin silang anim na vaccination centers at nakapag-train na rin sila ng vaccinators, sa tulong ng Department of Health.

“Initially, nag-organize kami ng 4 na vaccination team per vaccination center. Depende po as the need rises, doon tayo magdadagdag ng vaccination team,” sabi ni Olivarez.

Ang isang vaccination team ay tinatayang may 10 miyembro.



Matapos mabakunahan ay mananatili muna sa specific holding area sa center ang mga pasyente para obserbahan ang posibleng maging reaksiyon sa bakuna.

“May nakaready na rin na ambulansiya pati kung saan ospital para if ever may adverse effect, may pagdadalhan sa kanila immediately,” sabi niya.

Sa tala ng lungsod nitong Huwebes, mayroon silang 116 active cases ng COVID-19.

“Meron na po tayong 2 sa ating mga barangay na mga zero case na tayo at yung 14 na barangay halos single digit...pero ‘di pa kami pwedeng mag-relax dahil patuloy pa rin po ang ating prevention, detention, isolation, treatment at reintegration,” sabi niya.

Tiniyak naman ng alkalde na ang iro-rollout na bakuna sa bansa ay hindi ilalabas ng pamahalaan kung ang mga ito ay hindi ligtas sa mamamayan.

