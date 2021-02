Mga hepe ng PNP, PDEA dumalaw sa burol ng pulis na napatay sa ‘misencounter’

Nakiramay sina PNP chief Debold Sinas at PDEA chief Wilkins Villanueva sa burol ni Police Corp. Elvin Eric Garado sa Quezon City, nitong Biyernes. Joyce Balancio, ABS-CBN News

Personal na nakiramay sina Philippine National Police chief Debold Sinas at Philippine Drug Enforcement Agency chief Wilkins Villanueva sa burol ni Police Corporal Elvin Eric Garado sa St. Peter Chapels sa Commonwealth Avenue, Quezon City, nitong Biyernes.

Si Garado ay isa sa mga napatay na pulis sa naging engkwento ng PDEA at PNP malapit sa isang mall nitong linggo.

Nag-abot ng tulong sinas Sinas sa pamilya para sa pagpapalibing at iba pang gastusin ng pamilya.

“Kami ay andito kasama ang head ng PDEA. Kami po ay nakikiramay rin po ako sa namatay sa PDEA. Nakikiramay kami, at dito rin nagbigay kami ng tulong sa pamilya po,” ani Sinas.

Bukod kay Garado, binista na rin aniya nina Sinas at Villanueva ang taga-PDEA na nasawi rin sa engkwento, habang pupuntahan naman sa bayan ng San Miguel, Bulacan ang isa pang taga-PNP na nakaburol din.

Bago pumunta sa mga burol, sinabi ni Sinas na kinausap silang dalawa ni Villanueva ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang at personal na ipinaabot ang kaniyang utos na ang National Bureau of Investigation na ang dapat magpatuloy ng imbestigasyon sa sinasabing misencounter.

“There was an instruction for that na sinabi ng presidente na hanggang nalang muna po tayo,” ayon kay Sinas.

“We will fully support at maganda na rin iyon na third party and both of us agreed.”

