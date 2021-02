Duterte mangunguna sa pagsalubong sa Sinovac vaccines sa Linggo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Plantsado na ang mga paghahanda para sa pagdating ng bakuna ng Sinovac sa Pilipinas ngayong Linggo, kung saan dadalo mismo si Pangulong Rodrigo Duterte.

Ngayong Biyernes, umarangkada na ang simulation sa tarmac ng Philippine Air Force sa Villamor Airbase kung saan ibabagsak ng Chinese Air Force ang unang batch ng Sinovac vaccine na CoronaVac, ang unang COVID-19 vaccine na lalapag sa bansa.

Lulan ng cargo plane ang inaasahang 600,000 doses Sinovac vaccine.

Kinumpirma ng Palasyo na mismong si Duterte ang mangunguna sa welcome ceremony para sa mga bakuna.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na handa na ang mga prosesong gagawin pagdating ng mga bakuna lalo na at napaghandaan na nila ito noong nakaraang 2 linggo.



Mula sa airbase, ididiretso sa storage facility ng Department of Health (DOH) ang mga bakuna gamit ang ilang 40-footer refrigerated container vans. Sasabayan ito ng mga escort para hindi maantala.

"Ang storage facility na 'yon, kaya ang 500 million doses," sabi pa ng kalihim.

Sabi ni Duque, muling nagpulong ang IATF para isapinal kung paano, kanino at kailan ipamamahagi ang mga bakuna.

Dedesisyunan ng IATF ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) sa magiging prioritization at allocation plan.



Paplantsahin din ang isyu kung ituturok ito sa mga health care worker.

Pero nitong Biyernes, inanunsiyo na rin ng NITAG na aprub sa kanila ang Sinovac vaccine para sa health care workers, kahit pa sinabi ng Food and Drug Administration (FDA) na hindi ito inirerekomenda.

"NITAG and the TAG (technical advisory group) has deemed it sufficient to recommend the use of the vaccine for health care workers as it bears to reiterate that our goal for prioritizing health care workers for vaccination is to reduce morbidity and mortality among their group, while they maintain the most critical essential health services," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.