Dating kagawad sa Pampanga, arestado dahil sa droga, ilegal na baril

Arestado ang isang dating barangay kagawad dahil sa droga at ilegal na baril sa bayan ng Porac sa Pampanga nitong Lunes.

Isang jeepney driver na tubong Porac ang suspect na si Jayson Garcia.

Inaresto ang suspek sa bisa ng isang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Nakuha sa kaniya ang isang caliber .38 na revolver at mga bala, pati na ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 3 gramo at nagkakahalagang P20,400.

Nakuhanan din siya ng mga drug paraphernalia.

Bukod sa pagiging jeepney driver, isa ring dating kagawad ng kanilang barangay si Garcia.

Kinasuhan na si Garcia ng illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

- ulat ni Gracie Rutao

