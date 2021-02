Dahil sa selos? 1 patay, 1 sugatan sa pamamaril sa loob ng quarantine facility sa Iloilo

Selos ang motibong tinitingnan ng awtoridad sa pamamaril sa tanod at isang OFW sa quarantine facility ng barangay sa bayan ng Oton sa Iloilo. Larawan mula sa Oton Police

Patay ang isang barangay tanod habang kritikal naman ang isang returning overseas Filipino matapos pagbabarilin sa loob ng quarantine facility ng Barangay Mambog, sa bayan ng Oton sa Iloilo, Biyernes ng madaling araw.

Dead on the spot ang tanod na si Noli Legada, 55-anyos, at nakatira sa nasabing lugar. Nagtamo siya ng tama ng mga bala sa likod ng ulo.

Agad na dinala naman sa ospital ang OFW na si Mylene Peronce, 27, na tinamaan ng bala sa likod.

Ayon sa ulat, dumating si Peronce noong Miyerkoles galing ng Saudi Arabia at sumailalim sa 14-day quarantine na magtatapos sa Mar. 10.

Suspek naman sa pamamaril ang live-in partner ng OFW na si alyas na "Melchor.”

Sa imbestigasyon ng Oton Police, alas-2 ng madaling araw nang pasukin ng suspek ang Barangay Hall ng Mambog na nagsisilbing quarantine facility at unang binaril ang tanod na natutulog sa ikalawang palapag ng gusali.

Sunod na binaril naman ng suspek si Peronce na natutulog sa unang palapag ng gusali.

Matapos barilin ng suspek ang mga biktima gamit ang improvise 12-gauge shotgun ay agad na tumakas ito.

Lumalabas sa imbestigasyon na selos ang motibo sa krimen. Ilang beses na umanong sinugod ng suspek ang quarantine facility para kunin ang cellphone ni Peronce, subalit pinigilan ito ng mga tanod dahil bawal ang pagbisita sa pasilidad.

Dagdag pa ng awtoridad na pinagseselosan ng suspek ang live-in partner nito at pinaghihinalaang may ibang lalaki at palaging may ka video chat sa cellphone.

Patuloy ang hot pursuit operation ng awtoridad para maaresto ang suspek.

- Ulat ni Rolen Escaniel