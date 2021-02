ALAMIN: Mga dapat malaman tungkol sa paparating na bakuna ng Sinovac

Handout mula sa Sinovac

MAYNILA - Matatanggap na ng Pilipinas ang sarili nitong supply ng bakuna mahigit 2 buwan matapos maiturok ang kauna-unahang coronavirus disease (COVID-19) vaccine para sa emergency use sa buong mundo.

Ito ang CoronaVac, isang inactivated virus vaccine mula sa Chinese company na Sinovac.

Hindi tulad ng mga naunang nailabas na bakuna tulad ng sa Moderna at Pfizer na gawa gamit ang makabagong teknolohiya ng messenger RNA, ang Sinovac ay gumagamit ng mas tradisyunal na klase ng bakuna.

Gamit ng CoronaVac ang inactivated o pinatay na virus ng SARS-CoV-2 -- ang virus na nagdudulot ng COVID-19 -- para matutunan ng katawan na labanan ito.

Bagaman sinasabing ligtas dahil subok na ng teknolohiya, mas mababa ang napapaulat na efficacy rate nito kaysa sa Moderna at Pfizer na may 95 porsiyentong efficacy rate laban sa COVID-19.

"The technology is reliable, like influenza vaccine, inactivated hepatitis A vaccine and especially for our Hepa vaccine. We believe we are facing the challenge from a new virus therefore we chose to, using a reliable roadmap, to provide a level of certainty," ani Sinovac-Biotech General Manager Helen Yang.

Nabigyan nitong linggo ang Sinovac ng emergency use authorization na rekisito sa pagpapaturok ng mga COVID-19 vaccines sa bansa.

Watch more in iWantTFC

Lumalabas sa mga pag-aral ng mga nabakunahan ng Sinovac sa iba’t ibang bansa na may efficacy rate itong mula 65.3 hanggang 91.2 percent.

Pero nasa 50.4 porsiyento lang ito para sa health workers sa Brazil.

Iginiit ng Sinovac at ng FDA na pasok naman ito sa standards ng World Health Organization na minimum ay 50 porsiyentong efficacy rate.

"Nakita po kasi na doon sa mga nanggagamot talaga ng COVID-19 dahil siguro sa taas ng exposure, mas mababa nang konti ang efficacy niya, hanggang 50 percent," ayon kay FDA Director-General Eric Domingo.

Inirekomenda naman ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) na ipagamit pa rin ito sa mga health worker, sa kabila ng mas mababang efficacy rate.

"Among moderate and severe cases the efficacy is higher - 72 and 100 percent. If we had this vaccine last year in NCR, we could have averted 42 health worker deaths and averted 3,300 cases,” ayon kay Dr. John Wong ng DOH Technical Advisory Group.

Bukod sa alinlangan ng ilang health workers groups, nasangkot din sa kontrobersiya ang Sinovac matapos ilabas sa Washington Post ang report na inuugnay ang kompanya sa korupsiyon.

Umamin umano ang Sinovac na nagbigay ito nang $83,000 USD (halos P4 milyon) na suhol sa regulatory official ng China para pabilisin ang kanilang vaccine certification mula 2002 hanggang 2011.

Kasama umano ito sa tinitingnan ng eksperto bago nabigyan ng EUA ang Sinovac.

Sa kabila nito, ang Sinovac ay mayroon nang EUA sa China, Indonesia, Brazil, Turkey, Mexico, Thailand, Pilipinas, at iba pang bansa sa Latin America at Asya.

Nabakunahan na rin nito sina Indonesia President Joko Widodo at Hong Kong leader Carrie Lam.

Standard ang dosage ng Sinovac na dalawang 0.5 ML na dose na ibibigay sa pagitan ng 4 linggo.

Standard lang din ang storage requirements na nasa 2 hanggang 8 degrees.

Wala pang nakikitang matinding side effects sa ngayon ang CoronaVac.

"The adverse events reported were transient and mostly mild to moderate similar to common vaccine reactions. The vaccine is a good option for individuals who have allergies to components of other available vaccines such as the polyethylene glycol and polysorbate. Hindi po siya nagko-contain nitong mga chemicals that usually cause anaphylaxis and severe allergies," ani FDA Director-General Eric Domingo.

Hindi pa nailalabas ng gobyerno ng Pilipinas kung magkano ang bakuna ng Sinovac bagaman ang unang 600,000 doses na darating ay donasyon mula China.

Aabot sa 100,000 dito ay mapupunta umano sa Department of National Defense at ang iba pa ay sa mga priority sector tulad ng health workers.

— Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News