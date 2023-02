TINGNAN: Dolly de Leon agaw-pansin ang suot sa BAFTA afterparty

LONDON - Agaw-pansin sa BAFTA afterparty ang suot ni Dolly de Leon na ‘artist’s kumot ensemble’ na gawa ni Paris-based Pinoy designer Jude Macasinag.

Sabi ni Macasinag, ang obra ay binubuo ng cotton gabardine waist cincher na may ternong Artist’s smoking trousers at Couture Kumot-Coat in treated denim at duchess satin.

Photo by Jude Macasinag

‘Her stylist, LJ Perez, mentioned how she easily gets cold. So in humor, I made her a blanket but in couture version of course,’ sabi ni Macasinag na iskolar ng Institut Francais de la Mode sa France.

Photo by Jude Macasinag

Photo by Jude Macasinag

