CANBERRA, AUSTRALIA - Itinampok sa Canberra Summer Festival 2023 ang mga dive site at juice drinks ng ‘Pinas noong February 18, 2023 kasabay ng pagdiriwang ng National Multicultural Festival. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Australia, ang nasabing three-day festival ay taun-taong idinadaos sa Canberra at nilalahukan ng hindi bababa sa 200,000 katao.

(left) Mga guest na bumisita sa Philippine Embassy booth sa National Multicultural Festival noong February 18, 2023 | (right) Amb. Hellen De La Vega kasama si ACT Chief Minister Andrew Barr

Katulong ang Philippine Department of Tourism, nagbigay ang Embahada sa mga bumisita sa Philippine stall sa ASEAN Village ng mga impormasyon para sa flight itineraries, travel destinations at iba pang aktibidad na pwedeng gawin ng adventure seekers sakaling magbiyahe sila patungong Pilipinas.

Kabilang sa mga ibinidang dive sites ng 'Pinas ang Anilao sa Batangas, Puerto Galera sa Mindoro at ang isla ng Camiguin sa Northern Mindanao.

Bukod sa binigyan ng dried mangoes ang mga bumisita sa PH stalls, pinatikim din sila ng malamig na pineapple juice at coconut juice na kilalang kilala sa Pilipinas bilang isang tropical country.

Nagtanghal din ang Philippine Cordillera o PhilCor Youth mula New South Wales ng Cordillera tribal dances gamit ang mga katutubong instrumento tulad ng gong at iba pa. Bahagi ito ng programa ng ASEAN Missions para ipakita ang mga katutubong sayaw at tugtog mula sa Southeast Asia.

Ang pagtatanghal ng Philippine Cordillera o PhilCor Youth mula New South Wales ng Cordillera tribal dances

Dagdag pa ng Embahada, maaari nang bumiyahe ang mga turista sa pamamagitan ng direct flights mula Sydney, Melbourne at Brisbane patungong Manila sa Pilipinas simula March 27, 2023. Susunod na ring magiging available ang direct flight mula Perth papuntang Manila.