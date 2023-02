2 pulis sugatan sa buy-bust sa Lucena

Dalawang pulis ang sugatan matapos mauwi sa barilan ang isinagawang drug buy-bust operation laban sa isang suspek sa harap ng isang mall sa Barangay Ibabang Dupay, Lucena City Biyernes ng gabi.

Ayon sa insiyal na report ng Lucena City police, ang mga nasugatan ay kapwa operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) ng Quezon PNP.

Nagsasagawa ang mga ito ng buy-bust operation dakong alas 9:00 ng gabi pero bago naaresto ang suspek, bumunot umano ito ng baril at pinaputukan ang mga awtoridad.

Tinamaan ang isang operatiba sa dibdib samantalang tinamaan ang isa sa tuhod.

Nagawa pang makaganti ng putok ng mga sugatang pulis pero nakatakbo ang suspek.

Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang ibang operatiba at mga tauhan ng Lucena PNP at naaresto rin nakabaril na suspek na natuklasang may tama rin ng bala kaya isinugod din ito sa ospital.

-- Ulat ni Ronilo Dagos