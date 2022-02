'Positivity rate mas mabuting pababain bago ipatupad ang Alert Level 1'

Watch more on iWantTFC

Mas mabuting pababain muna ang positivity rate ng bansa bago pa luwagan ang alert levels, ayon sa isang eksperto, sa harap ng posibilidad na ilagay ang Metro Manila sa Alert Level 1.

Ayon kay Prof. Jomar Rabajante ng University of the Philippines Pandemic Response Team, mas maganda sanang pababain ang 5.6 porsiyentong positivity rate sa bansa.

Limang porsiyento ang "benchmark level" ng World Health Organization.

Paliwanag ni Rabajante, ang positivity rate na higit sa 5 porsiyento ay sanhi kung bakit tila hindi pa bumababa sa 1,000 ang naitatalang COVID-19 cases.

"Makikita natin more than 5% ang positivity rate. Ang ibig sabihin nito marami pa ring people around na nahahawahan ng COVID. If you’re going to look at hospitalizations, more than a thousand pa rin 'yung nasa ICU," ani Rabajante.

"Medyo mahirap pa for now na bababa to less than a thousand. Pero baka in the next few weeks makita natin ito," dagdag niya.

Sa ngayon ay isinasapinal na ang ilang guidelines bago ianunsiyo ang desisyon sa bagong alert level sa weekend, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Romando Artes.

"Decisions were made but as the usual protocol, it will be Secretary Karlo Nograles who will announce the decision probably by Saturday or Sunday. I think we already qualified despite the fact there were some adjustment in the metrics to Alert Level 1," ani Artes.

Kabilang sa mga in-adjust na target ay ang 80 porsiyentong vaccination rate para sa mga kabilang sa A2 category o iyong mga senior citizen at mga may comorbidity, na ayon kay Health Secretary Francisco Duque III ay nagawa na sa Metro Manila.

Para kay Rabajante, dapat maging mahigpit ang monitoring kung luluwagan na nga ang alert levels.

"Yung risk kasi malalaman natin, ma-assess natin if continuously mamo-monitor natin. 'Yung iba kasi parang tinatanggal na 'yung monitoring. If may last na tatanggalin, that's monitoring. And actually this monitoring should really continue even after this COVID-19," ani Rabajante.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News