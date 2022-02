Watch more on iWantTFC

Gugunitain ng bansa Biyernes ng umaga ang ika-36 na anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution na may temang, “EDSA 2022: Pagtutulungan Tungo sa Sama-samang Pagbangon Mula sa Pandemya.”

Pangungunahan ni Department of the Interior and Local Government Sec. Eduardo M. Año ang flag-raising at wreath-laying rites sa EDSA People Power Monument sa Quezon City simula 8 a.m.

Kasama ni Año sa seremonya sina Quezon City Mayor Ma. Josefina “Joy” Belmonte, NHCP at EDSA People Power Commission Chair Escalante, Spirit of EDSA Foundation. Inc Commissioner Chris Carrion, Gen. Antonio Sotelo, at Chino Roces Foundation Consul-General Fernando Peña.

Pagkatapos ng seremonya, ituturn over ang lugar sa pamumuno ng BAYAN at iba’t ibang kasamang grupo.

Ayon sa organizers 5,000 katao ang pinahintulutang dumalo sa programa 9 a.m. Magtatagal ang programa hanggang alas-11.

Ang programa ay isang grand teach-in. Pangungunahan ito ng academics, teachers, education workers at martial law veterans na idedebunk daw nila ang martial law myths.

Samantala, walang road closure pero nagbukas ng zipper lane sa may tapat ng Corinthian Village Gate 3.

Ayon sa MMDA, suspendido din ang number coding scheme ngayong araw.

May higit 300 MMDA enforcers ang ikinalat para tumulong sa daloy ng trapiko.

Ayon sa ground commander na si Imelda Reyes, may PNP personnel din mula sa lahat ng station ng QCPD ay nakaantabay rito.

Maximum tolerance daw ang paiiralin ng pulisya, pero gayunpaman istriktong babantayan kung nasusunod ang health protocols.