5 Pinoy artist, nagpasiklab sa Art Capital 2022 sa Paris

FRANCE – May dalawang libong amateurs at professional artists mula sa iba’t ibang bansa sa mundo ang lumahok sa six-day Art Capital 2022 exhibit na ginanap kamakailan sa Grand Palais Ephemere sa Paris.

Limang Pinoy artists ang nabigyan ng pagkakataong makasama sa kategoryang “independent artists” upang ibida ang kanilang mga obra.

Magkahalong excitement at saya ang naramdaman ng photographer na si Jan Levent dahil first time niyang lumahok sa isang malaking international art exhibit.

Ibinida nya ang kanyang mga larawan na tinawag niyang “Reflections.” Kung dati hindi sya makapag-picture matapos ng ulan, nabigyan niya ito ng magandang anggulo nang dumating sya sa France.

“Nakaupo lang po ako sa isang tabi, pagkatapos po ng ulan nakita ko po na yung reflection pala mas maganda tingnan kung bubuuin mo. So binibigyan ko siya ng perspective ng bagong anyo. Kaya naisipan ko po na halos lahat ng photo ko ay may reflection,” saad ni Jan Levent, Pinoy photographer sa Paris.

Maganda raw ang epekto ng kuha tuwing golden hour. Ito ay 30-minuto matapos sumikat o bago lumubog ang araw.

Iba-iba naman ang tema ng mga obra ng mga Pinay artists. Ang artwork ni Margo Calderero-Le Lain na may pamagat na ”All with Monet,” ay hango sa kanyang karanasan sa pagbisita sa bahay ng paborito nyang famous French artist na si Claude Monet.

“Actually, it was like a protest because I visited the garden of Giverny and where Monet was and I was so excited because it looked like I’m walking on top of my artbooks. After, I said I have to go to the remains of Monet and we could hardly find where it was. And then pagkatapos, nang makita namin, Todos los Santos, it’s All Saints day. Everybody was all flowered, tapos yung kanyang tomb was so dirty then. Yung ano pa nya was broken. So I felt so sad, so that’s why I made this one and then I wrote all his quotes. So it’s really dedicated to Monet,” kuwento ni Margo Calderero-Le Lain, Pinay artist in Paris.

Ang “River of Diamonds” na obra ni Calderero-Le Lain, sumasalamin daw sa relasyon ng ina at anak.

“Pinakamahal na bagay sa buong mundo ay ang pagmamahal ng isang ina,” sabi ni Maritess Van Viane, Pinay artist sa Paris.

Agaw pansin naman ang obra ng katawan na tinawag na “Obsession.”

Todo kuha ng litrato ang mga napapadaan. Ngunit sa likod ng seksing katawan may mensahe ang lumikha.

“Para ito sa mga babae na gusto mag-stay ang beauty nila, yung maging sexy sila pero walang forever kung baga. Nagpe-fade din ang beauty at kailangan nating i-accept yun,” sabi ni Grace Bagtas Dela Cruz, Pinay artist sa Paris.

Panglimang artist na nakasama sa exhibit ay si Marie Expert. Bilib naman ang mga Pinoy at mga kapwa artist mula sa ibang bansa.

“The Philippine artist is very diverse. They have a lot, you can see that in the wall. How many kind of work and everything is excellent. Each artist has her/his own style, you see. That’s why they can explain what they are feeling. That’s why when I look at one by one at their work, it made me feel very comfortable” sabi ni Jean Luc Boun, artist sa Paris.

