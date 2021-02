'Vaccine czar' Carlito Galvez, sasama sa mga unang magpapaturok ng Sinovac ng China

MAYNILA - Para mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa Sinovac vaccines ng China laban sa COVID-19, sinabi ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez na handa siyang magpaturok ng bakunang ito kasabay ng iba pang mga lokal na opisyal na payag rin.

Aniya, mataas ang kaniyang kumpiyansa sa Sinovac dahil ginagamit na ito sa ibang mga bansa tulad ng Turkey na nasa 6.5 million doses na ang nagamit sa populasyon.

Maging ang mga lider aniya ng Hong Kong at Indonesia, isinapubliko rin ang pagbabakuna ng Sinovac vaccine.

"Marami pong mayor katulad ni Yorme (Mayor Isko Moreno), at ako po, magvovolunteer po kami to have the building of confidence, talagang magpapabakuna po kami kasi ang safe natin, safe naman ang Sinovac dahil sa rollout sa Turkey at Indonesia ang priority po talaga ay health care workers, iyong aged 18-59," aniya.

Dagdag pa ni Health Sec. Francisco Duque, 100 porsyento na protektado ang matuturukan ng Sinovac laban sa malubhang kaso ng COVID-19.

“Pfizer, Moderna, Aztrazeneca and Sinovac based on their clinical trial data, 100 percent ang efficacy rate nila in preventing severe COVID infection. Eh iyon naman ang importante Mr. President, kasi iyong namamatay galing din iyon sa severe. If you are able to prevent severe infection, walang mamamatay. Sinovac belongs to that group, that provides 100 percent efficacy or effectiveness," ani Duque.

Ayon kay Galvez, nagpulong na ang mga kinatawan ng gobyerno ng China at Pilipinas para sa isapinal ang proseso ng pagdating ng bakunang donasyon ng China.

Isang military aircraft na aniya ang gagamitin para magkasya ang nasa 600,000 doses ng Sinovac vaccines.

"Nag-usap po ang Chinese side at saka po ang Philippine side, iyong preparation po ng documentary requirements kasi po iyong tinatawag natin na export permit, iyong tinatawag natin na deed of acceptance, inaayos na po para iyong target date po natin maihabol po natin sa February iyong bakuna na pangako po natin na dadarating ihahabol po natin," aniya.

Una nang sinabi ng Food and Drug Administration na nakasaad sa Emergency Use Authorization (EUA) na hindi nirerekomenda na ibigay ang Sinovac sa senior citizens at health care workers at mas mabisa ito kung gagamitin sa mga malulusog na nasa edad 18 hanggang 19.

Ani Duque, nagpupulong na ang National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) para isapinal ang rekomendasyon kung kanino na ibibigay ang bakuna at posibleng ikonsidera rin na ibinibigay naman ang Sinovac sa health care workers sa ibang bansa na gumagamit na nito.

"Baka magbago pa iyong indications ng use of the Sinovac vaccine, so we are waiting perhaps tonight we will get a more definitive recommendation of NITAG. Ito po iyong mga experts from various fields," aniya.

