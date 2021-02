Umano'y miyembro ng MILF, arestado sa pagbebenta ng 'shabu'

COTABATO CITY - Arestado sa ikinasang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) BARMM ang isang sinasabing miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga.

Ayon kay PDEA BARMM Regional Director Juvenal Azurin, naganap ang operasyon sa national highway ng Poblacion Dalican, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, Miyerkoles ng tanghali.

Kinilala ang naaresto na si alias “Omar”, 27 anyos at residente ng Barangay Macagayon, Talitay, Maguindanao. Nakatakas naman ang isa pang suspek na kinilala sa alias na “Samy”.

Nakuha kay Omar ang dalawang piraso ng plastic sachets na naglalaman ng white crystalline substance na pinaniniwalaang shabu.

May timbang itong 100 gramo at nagkakahalaga ng P680,000. Nakuha din sa suspek ang buy-bust money, isang mobile phone, iba’t ibang identification cards, at dalawang motorsiklo.

Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

- ulat ni Lerio Bompat

