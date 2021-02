Tala Hospital 'willing to wait' sa Pfizer vaccine

MAYNILA – Handa ang pamunuan ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital sa Caloocan na hintayin ang pagdating ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech.

Ito ay sa gitna ng ulat na Sinovac na ang mauunang dumating sa bansa imbes na ang bakuna ng US pharmaceutical giant.

Sa isang press briefing kasi nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na darating ang Sinovac vaccines sa Linggo.

Pero sabi ng Tala Hospital, wala pa silang natatanggap na abiso mula sa kinauukulan.

"Expectation namin is still we will be receiving Pfizer-BioNTech vaccine, date and time is still tentative. Okay ang delay basta Pfizer ang darating dito," ani Dr. Fritz Famaran, hepe ng pagamutan.

"Ang aming command sa taas is still Pfizer-BioNTech. Wala pa kaming natatanggap na order na it's the other way around," dagdag niya.

Sa ngayon, nasa 95 porsiyento ng halos 2,000 tauhan ng Tala Hospital ang pabor sa pagbabakuna.

Patuloy naman ang simulation exercises sa Tala Hospital kagnay sa pag-deliver, paghawak, at pagturok sa Pfizer vaccine.

Pero kahit ano pa man ang dumating, handa daw si Famaran na sumunod sa utos.

"I have to follow the leader, whether Pfizer or Sinovac, it will not matter to me," aniya.

Gayunpaman, handa raw silang maghintay basta't ang bakunang kanilang pinaghandaan ang ituturok sa kanila.

"We are willing to wait for what is previously planned for the health care workers," ani Famaran.